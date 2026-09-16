خالد طلعت ينتقد إقالات المدربين في الدوري: غريبة وغلط وغير منطقية

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت، قرارات عدد من إدارات الأندية بشأن تغيير الأجهزة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض المدربين لم يحصلوا على الفرصة الكافية رغم تحقيقهم نتائج جيدة في بداية الموسم.

وقال خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عماد النحاس كسب كأس الرابطة، تاني بطولة في تاريخ المصري وأول بطولة من 28 سنة، وأول 3 ماتشات جاب 6 نقط للمصري، فوزين وهزيمة وحيدة من بيراميدز، هزيمة منطقية وطبيعية».

وأضاف: «مشوه وجابوا أحمد سامي، خسر ماتشين ورا بعض من بتروجيت والاتحاد».

وتابع خالد طلعت متحدثًا عن تجربة محمد الشيخ مع وادي دجلة: «محمد الشيخ قدم الموسم اللي فات موسم هايل مع وادي دجلة، وأول 4 ماتشات كسب إنبي وتعادل ماتشين مع زد والقناة وخسر ماتش واحد بس من مودرن، تمت إقالته وجابوا مصطفى شبيطة خسر أول ماتش من المقاولون العرب».

واختتم الناقد الرياضي حديثه قائلًا: «إدارات الأندية بتاخد قرارات غريبة وغلط وغير منطقية، وكان لازم على الأقل يدوهم فرصة ويصبروا عليهم لحد بعد أول 5 جولات مع فترة التوقف الدولي».