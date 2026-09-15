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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفد بيراميدز يشارك في مؤتمر مدريد وورلد سومت

بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام

شارك وفد نادي بيراميدز ، والذي يضم المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ، في فعاليات مؤتمر (مدريد وورلد سومت) والذي يقام في العاصمة الإسبانية بدعوة من منظمي المؤتمر.

وعلى هامش الاجتماع عقد وفد بيراميدز اجتماعا مع مسئولي نادي بادالونا الإسباني لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بحضور أمير جرانة رئيس النادي ومالكه، وعمر زهران مدير العمليات الدولية، ومارك سيرا المدير التنفيذي، وبحضور حسين زقزوق.

تناول الاجتماع طرح العديد من سبل التعاون المستقبلي بين نادي بيراميدز ونادي بادالونا الإسباني خلال الفترة المقبلة، وبالأخص ما يتعلق بالتعاون على مستوى الناشئين وتبادل الخبرات وغيرها من سبل التعاون.

والنسخة الحالية هي العاشرة من هذا المؤتمر الدولي الكبير حيث تقام النسخة الحالية في مدريد، وهو من أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في صناعة وكرة القدم خارج الملعب، ويشهد حضور كل ممثلي وقيادات كرة القدم في الاتحادات والأندية في العالم، للحديث عن صناعة الكرة وتطويرها خلال السنوات المقبلة، ونادي بيراميدز هو ضيف دائم لهذه القمة الرياضية.

نادي بيراميدز بيراميدز ممدوح عيد مصطفى طنطاوي مدريد وورلد سومت

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