الأنظار تتجه لصلاح.. اليوم ديربي طرابزون وجالطة سراي بالدوري التركي

تتجه أنظار جماهير طرابزون سبور إلى النجم المصري محمد صلاح، قبل المواجهة المرتقبة أمام جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

ويحظى صلاح باهتمام كبير من جماهير طرابزون سبور، التي تعول على قدراته الهجومية لصناعة الفارق خلال واحدة من أبرز مباريات الموسم، في ظل رغبة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه القوي.

ويُعد النجم المصري أحد أبرز الأوراق الهجومية التي يعتمد عليها طرابزون سبور من أجل تهديد مرمى جالطة سراي، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية وحضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وتتجه الأنظار إلى صلاح منذ صفارة البداية، في ظل التطلعات بأن يقدم أداءً مميزًا ويترك بصمته في أولى مشاركاته بديربي الكرة التركية.

فهل ينجح محمد صلاح في كتابة فصل جديد من تاريخه خلال ديربي طرابزون وجالطة سراي؟

وبحسب صحيفة فوتوماتش التركية، يحظى النجم المصري باهتمام كبير قبل المواجهة المرتقبة.