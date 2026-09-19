بمشاركة صلاح.. تشكيل طرابزون سبور أمام جالطة سراي في الدوري التركي

يستضيف فريق طرابزون سبور خصمه جالطة سراي في مباراة قوية، مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري التركي لكرة القدم، موسم 2026/27.



تأتي مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي في خضم لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي، وذلك على ملعب "بابارا بارك".

وتعد مباراة اليوم هي الأولى للمدير الفني الجديد لفريق طرابزون سبور، توماس ريس، بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمي يوم الخميس.

ويحتل طرابزون سبور المركز التاسع برصيد 7 نقاط في جدول الدوري التركي، في حين أن جالطة سراي لديه 13 نقطة في المركز الأول.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح إلى التألق في مباراة اليوم ضد جالطة سراي، حيث سجل 4 وصنع هدفًا في الموسم الحالي من الدوري التركي حتى الآن.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام جالطة سراي في الدوري التركي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، شيبويكي نوايو، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكيلاتش.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، أوزان توفان.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، إرنيست موتشي، أرال شيمشير.

خط الهجوم: باول أونواتشو.