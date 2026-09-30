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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القليوبية: رفع 10 آلاف طن قمامة بميت الدريج.. وخطة لتحويل الموقع إلى متنزه أخضر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر في رفع نحو 10 آلاف طن من القمامة والمخلفات المتراكمة من نقطة التجميع العامة بقرية ميت الدريج، وذلك على مدار 14 يومًا، تمهيدًا لإعادة تأهيل الموقع وتحويله إلى مساحة خضراء ومتنفس لأهالي المنطقة.

وشهدت نقطة التجميع خلال الفترة الماضية تراكم كميات كبيرة من المخلفات، إلى جانب انتشار مادة الكومبست، نتيجة استخدام الموقع في أعمال مرتبطة بتدوير القمامة، ما استدعى تدخل الأجهزة التنفيذية لرفع التراكمات والتعامل مع آثارها.

وجاءت أعمال الإزالة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة رفع التراكمات والتخلص من المخلفات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المشكلة والحفاظ على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للقرية.

وقال اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن أعمال رفع المخلفات جرت بصورة متواصلة حتى الانتهاء من الكميات المتراكمة بالموقع، موضحًا أنه تم نقلها إلى المحطة الوسيطة بمرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها.

وأضاف أن خطة التعامل مع الموقع لا تقتصر على إزالة المخلفات، وإنما تتضمن تغطية الأرض بطبقة من الرمال الحمراء «الطفلة»، يعقبها البدء في أعمال التشجير، بهدف تغيير طبيعة الموقع وتحويله إلى متنزه أخضر يخدم أهالي المنطقة.

وفي إطار ضمان استمرارية منظومة جمع ونقل المخلفات، عقد رئيس المدينة اجتماعًا مع متعهدي نقل القمامة بالقرى، لمناقشة آليات العمل والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام نقل المخلفات إلى المحطة الوسيطة.

ونفى رئيس مركز ومدينة كفر شكر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناع بعض متعهدي قرية تصفا عن نقل المخلفات بسبب تغيير نقطة التجميع، موضحًا أن أحد المتعهدين واجه مشكلة تتعلق بعدم توافر سائق يحمل رخصة قيادة من الدرجة الأولى، وتم حلها من خلال توفير سائق مستوفٍ للاشتراطات المطلوبة.

وأكد اللواء أحمد شادي استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم عودة التراكمات إلى الموقع، بالتزامن مع استكمال أعمال تجهيزه وتشجيره، وصولًا إلى تحويله من نقطة لتجمع القمامة إلى مساحة خضراء ومتنفس لأهالي كفر شكر.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة التنفيذية كفر شكر مركز ومدينة كفر شكر

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