أجمل محطات العمر.. عصام الشوالي يحتفل بزفاف نجله بكلمات مؤثرة

احتفل المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي بزفاف نجله، وشارك متابعيه لحظات فرحته برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر خلالها عن مشاعره كأب وهو يشاهد ابنه يبدأ مرحلة جديدة في حياته.

وكتب الشوالي: "ليست كل الأفراح تُروى بصخب، فبعضها يكفيه أن يلامس القلب ليبقى فيه إلى الأبد"، مؤكدًا أن المناسبة لم تكن مرتبطة بمباراة أو صافرة بداية ونهاية، وإنما كانت واحدة من أجمل محطات عمره، وهو يرى نجله يبدأ رحلته نحو بيت جديد وحياة جديدة مع شريكة اختارها الله له.

وأضاف أن هذه اللحظة امتزجت فيها مشاعر الفخر والامتنان، واستعاد خلالها شريط الذكريات منذ أن كان ابنه طفلًا يخطو خطواته الأولى بين يديه، حتى أصبح رجلًا يصنع مستقبله بنفسه، معتبرًا أن تلك المشاهد ستظل محفورة في قلبه مدى الحياة.

وتوجه الشوالي بالدعاء للعروسين قائلًا: "اللهم بارك لهما، واجعل بينهما مودة ورحمة، وألّف بين قلبيهما على الخير، وارزقهما السكينة إذا اضطربت الأيام، والفرح إذا ضاقت الحياة، والرضا في كل ما قسمت لهما".

كما أعرب عن شكره لكل من شارك الأسرة فرحتها، سواء بدعوة صادقة أو كلمة طيبة أو مشاعر محبة، داعيًا الله أن يديم الأفراح في بيوت الجميع، وأن يرزق الأبناء والبنات مثل هذه اللحظات التي وصفها بأنها "لا تُشترى ولا تُعوَّض، بل تُحفظ في القلب ما بقي من العمر".