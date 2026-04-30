رصاص المشاجرة يحصد روح شقيقين ويصيب ثالثًا بسوهاج

شهدت نجوع بندار التابعة لقرية البربا بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة دامية، بعدما تحولت خلافات الجيرة إلى ساحة إطلاق نار؛ أسفرت عن مصرع شقيقين وإصابة شاب بطلق ناري، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفين ومصاب بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كل من "أشرف ع.م.ح" 51 عامًا، سائق، وشقيقه "عبد العاطي ع.م.ح" 46 عامًا، موظف، ويقيمان بناحية بندار نجع خليفة، وذلك إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسد، خلال الاشتباكات.

كما أسفرت الواقعة عن إصابة "محمد ر.ع.م" 24 عامًا، بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الكوامل الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، سرعان ما تصاعدت وتطورت إلى استخدام الأسلحة النارية؛ ما أدى إلى سقوط الضحايا في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.