نصب على مواطنين .. ضبط شخص انتحل صفة صحفى

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يدعى خلاله صاحب الحساب أنه يعمل صحفى وسابقة تقدم إحدى السيدات ببلاغ كيدى ضده لتشويه سمعته بتحريض من أحد ضباط الشرطة مما أدى لحبسه لمدة 11 يوم ، وكذا تواصله مع أحد ضباط الشرطة السابقين لإبلاغه عن واقعة تنقيب عن الآثار دون جدوى.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (حاصل على دبلوم صناعى "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) وتبين قيامه بإنشاء جريدة صورية بمواقع التواصل الإجتماعى والزعم بكونه صحفى وإستغلال ذلك فى النصب والإحتيال على المواطنين ،كما تبين أنه خلال شهر أبريل 2025 تبلغ من إحدى السيدات بقيام المذكور بالنصب والإحتيال عليها والتحصل منها على مبلغ مالى عقب إيهامها بعمله بإحدى المستشفيات وذلك نظير إنهاء إجراءات حجز والدتها بالمستشفى دون الوفاء بذلك .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون تحريض من أى من ضباط الشرطة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق وأخلى سبيه عقب ذلك ، كما سبق له الإتصال منذ عام بأحد ضباط الشرطة (إبان تواجده بالخدمة ) بالمعاش حالياً وأبلغه عن قيام أحد الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بنطاق محافظة القليوبية وبالفحص أنذاك تبين كيدية الشكوى لخلافات بينهما.

أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإدعاءاته الكاذبة ونشرها على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله على ضوء صدور حكم قضائى مؤخراً ضده بالحبس فى إحدى القضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.