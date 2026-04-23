البابا لاون من «ملعب باتا»: الشباب نور المستقبل والعائلة حجر الأساس لمجتمع الرجاء

في لقاء جماهيري، التقى مساء أمس، قداسة البابا لاون الرابع عشر، آلاف الشباب، والعائلات، بملعب مدينة باتا، ضمن أبرز محطات زيارته الرسولية إلى غينيا الإستوائية، حيث وجّه خطابًا ركّز فيه على دور الشباب، وأهمية العائلة في بناء مستقبل قائم على الإيمان، والرجاء.

واستهل الحبر الأعظم كلمته بالإشادة بطاقة الشباب، واصفًا إياهم بالنور الأكثر سطوعًا في البلاد، مستعيدًا دعوة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى الوحدة، والمصالحة، واحترام كرامة كل إنسان.

وتوقف الأب الأقدس عند شهادات حية قدمها بعض الشباب، مشيدًا بثقافة الاجتهاد، والعمل اليومي، مؤكدًا أن الإيمان يُترجم في الحياة العملية من خلال الكرامة، واحترام الآخر، موجهًا دعوة خاصة للشباب الذين يشعرون بنداء التكريس، مشجعًا إياهم على عدم الخوف من اتباع المسيح، معتبرًا أن الحياة المكرسة مصدر فرح متجدد.

وفي حديثه إلى العائلات، شدد بابا الكنيسة الكاثوليكية على قدسية الأسرة، واصفًا إياها بأنها المنحوتة الحية، التي تعكس صورة الله الخالق، مستلهمًا تعاليم قداسة البابا فرنسيس، خاصة ما ورد في الإرشاد الرسولي "فرح الحب"، داعيًا إلى تعزيز قيم الوحدة، والقبول داخل الأسرة.

كذلك، نوّه قداسة البابا بشجاعة الأطفال، والشباب في الدفاع عن الحياة، مؤكدًا أن حماية العائلة تتطلب التزامًا، وتضحية، لكنها الطريق الأصيل لبناء مجتمع عادل يحترم كرامة الإنسان.

واختتم عظيم الأحبار اللقاء بدعوة الجميع ليكونوا شهودًا للمحبة والجمال، مشيرًا إلى أن نور الإيمان المتجذر في العائلات هو القوة القادرة على تغيير المجتمعات، وبناء مستقبل لا يُقصى فيه أحد، يقوده المسيح القائم نحو السلام والرجاء.