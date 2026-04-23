قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
النت بيخلص قبل الشهر.. إزاي تعرف إن الواي فاي بتاعك مسروق
بعد استشهاد 5 فلسطينين بمسيرة إسرائيلية .. حماس توجه طلبا عاجلا لمجلس السلام
تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال
قصف من جنوب لبنان.. إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة الجليل
بينهم 4 في حالة حرجة .. تصادم قطارين في الدنمارك وإصابة 17 شخصا
ناقد رياضي: مُواجهة حاسمة بين الزمالك وبيراميدز.. وأول 20 دقيقة مفتاح المباراة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23 أبريل .. اعرف عيار 21 بكام؟
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون من «ملعب باتا»: الشباب نور المستقبل والعائلة حجر الأساس لمجتمع الرجاء

البابا لاون
ميرنا رزق
ميرنا رزق

في لقاء جماهيري، التقى مساء أمس، قداسة البابا لاون الرابع عشر، آلاف الشباب، والعائلات، بملعب مدينة باتا، ضمن أبرز محطات زيارته الرسولية إلى غينيا الإستوائية، حيث وجّه خطابًا ركّز فيه على دور الشباب، وأهمية العائلة في بناء مستقبل قائم على الإيمان، والرجاء.

واستهل الحبر الأعظم كلمته بالإشادة بطاقة الشباب، واصفًا إياهم بالنور الأكثر سطوعًا في البلاد، مستعيدًا دعوة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى الوحدة، والمصالحة، واحترام كرامة كل إنسان.

وتوقف الأب الأقدس عند شهادات حية قدمها بعض الشباب، مشيدًا بثقافة الاجتهاد، والعمل اليومي، مؤكدًا أن الإيمان يُترجم في الحياة العملية من خلال الكرامة، واحترام الآخر، موجهًا دعوة خاصة للشباب الذين يشعرون بنداء التكريس، مشجعًا إياهم على عدم الخوف من اتباع المسيح، معتبرًا أن الحياة المكرسة مصدر فرح متجدد.

وفي حديثه إلى العائلات، شدد بابا الكنيسة الكاثوليكية على قدسية الأسرة، واصفًا إياها بأنها المنحوتة الحية، التي تعكس صورة الله الخالق، مستلهمًا تعاليم قداسة البابا فرنسيس، خاصة ما ورد في الإرشاد الرسولي "فرح الحب"، داعيًا إلى تعزيز قيم الوحدة، والقبول داخل الأسرة.

كذلك، نوّه قداسة البابا بشجاعة الأطفال، والشباب في الدفاع عن الحياة، مؤكدًا أن حماية العائلة تتطلب التزامًا، وتضحية، لكنها الطريق الأصيل لبناء مجتمع عادل يحترم كرامة الإنسان.

واختتم عظيم الأحبار اللقاء بدعوة الجميع ليكونوا شهودًا للمحبة والجمال، مشيرًا إلى أن نور الإيمان المتجذر في العائلات هو القوة القادرة على تغيير المجتمعات، وبناء مستقبل لا يُقصى فيه أحد، يقوده المسيح القائم نحو السلام والرجاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد