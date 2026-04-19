الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا لاون من أنجولا: لنكن خبزًا مكسورًا يضمد جراح الماضي ويبني المستقبل

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

في محطة روحية بارزة ضمن زيارته الرسولية إلى أنجولا، ترأس اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، القداس الإلهي، بسهل كيلامبا، حيث ألقى عظة عميقة دعا فيها إلى المصالحة الوطنية، وتجديد الرجاء، مستلهمًا معاني الإفخارستيا كطريق لبناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنًا.

وأكد الحبر الأعظم أن سرّ الإفخارستيا يذكّر بأن البشرية جسد واحد، وروح واحد، مشددًا أن بناء وطن خالٍ من الانقسامات، والعنف يتطلب ترسيخ ثقافة جديدة قائمة على العدالة، والمشاركة، بما يفتح الطريق أمام مستقبل يسوده الرجاء، خاصة لدى الشباب.

واستهل البابا عظته بالتأمل في إنجيل تلميذي عماوس، مشبّهًا حالتهما بتاريخ أنجولا الذي تأثر بالحروب، والانقسامات، موضحًا أن الاستسلام للألم قد يقود إلى فقدان الرجاء، لكن حضور المسيح القائم يمنح القدرة على النهوض من جديد، وبناء المستقبل.

وأشار بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى أن لقاء التلميذين مع المسيح عند كسر الخبز يحمل رسالة واضحة للمؤمنين اليوم، داعيًا إلى أن تتحول حياتهم إلى خبز مكسور، يُبذل في خدمة الآخرين، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية، والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وشدد قداسة البابا على أهمية الحفاظ على نقاء الإيمان، محذرًا من خلطه بممارسات لا تنسجم مع التعاليم الكنسية، مؤكدًا ضرورة التمسك بكلمة الله، والاحتفال بالأسرار كينبوع حقيقي للقوة الروحية.

كما دعا البابا الكنيسة في أنجولا إلى أن تكون قريبة من الناس، قادرة على الإصغاء إلى آلامهم، ومرافقتهم، عبر مبادرات ملموسة تعزز المحبة، والتضامن، وتشجع على الغفران، وبناء جسور الأخوّة.

وفي ختام عظته، وجّه قداسة البابا لاون الرابع عشر نداءً حارًا إلى الشعب الأنجولي لعدم الخوف من المستقبل، مؤكدًا أن المسيح القائم يسير معهم، ويمنحهم القوة ليكونوا شهودًا للقيامة، وروّادًا لإنسانية جديدة، مختتمًا بتكليفهم إلى شفاعة العذراء مريم، سيدة موكسيما، داعيًا لهم بالثبات في الإيمان والرجاء والمحبة.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

عداد الكهرباء الكودي

الكهرباء ترد على زيادة سعر الشريحة الموحدة للعداد الكودي

أحمد إمبابي

مصر تؤكد دعمها الكامل لدول الخليج وتكثف جهودها لاحتواء التوترات الإقليمية

دونالد ترامب

منطق ترامب في التفاوض مع إيران.. هل تتسبب تهديداته في إفشال المفاوضات؟

برنت سادلر

أمريكا وإيران تعودان إلى طاولة التفاوض في جولة ثانية.. هل تنجح في كسر الجمود أم تعيد التصعيد؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

