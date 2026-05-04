توريد 53 ألفا و758 طن قمح إلى الصوامع والشون بأسيوط

توريد محصول القمح المحلي بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى الآن 53 ألفًا و758 طنًا من الأقماح المحلية إلى مواقع التخزين المعتمدة بمختلف أنحاء المحافظة، والتي تشمل الصوامع والشون والهناجر ومراكز التجميع، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ – في بيان – أن أعمال الحصاد تسير بصورة منتظمة بمختلف المراكز، حيث تم حصاد ما يقرب من 45 ألف فدان من إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة خلال الموسم الحالي، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد وفقًا للبرنامج الزمني المحدد حتى منتصف أغسطس المقبل، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات للتوريد والاستفادة القصوى من المحصول الاستراتيجي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة قبل انطلاق الموسم، من خلال تجهيز مواقع الاستلام والتخزين المعتمدة ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات التنفيذية المعنية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح الموردة وسلامتها وتقليل الفاقد.

وأكد محافظ أسيوط أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لأعمال الحصاد والتوريد بالتنسيق بين مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، وكافة الأجهزة التنفيذية، مع تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال عمليات التوريد، فضلًا عن تسهيل إجراءات الاستلام وسرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يشجعهم على زيادة نسب التوريد وتحقيق المستهدف.

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المزارعين وتوفير حوافز مناسبة لهم، في ظل اهتمامها بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات التوريد هذا الموسم تعكس وعي المزارعين بأهمية دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

ودعا اللواء محمد علوان جموع المزارعين إلى الالتزام بتوريد محصولهم إلى المواقع الرسمية المعتمدة والاستفادة من التيسيرات المقدمة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح موسم الحصاد والتوريد وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أن غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة تواصل عملها على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة انتظام منظومة التوريد والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق أفضل النتائج خلال الموسم الحالي.

