ذهبيتان تزينان سجل جامعة قناة السويس.. طلابها يتألقون في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة

الإسماعيلية انجي هيبة

تقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهنئة إلى طلاب الجامعة الأبطال لما حققوه من إنجاز رياضي مشرف في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة القارية، ويجسد دعم الجامعة المستمر لأبنائها في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة تجمع بين التفوق العلمي والرياضي، ويرفع اسم الجامعة عاليًا في المحافل الدولية.

كما أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه طلاب الجامعة من نتائج متميزة، مشيدًا بروح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها الأبطال، والتي مكنتهم من حصد المراكز الأولى، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد جيل قادر على تحقيق الإنجازات.

وفي هذا السياق، حصد اللاعب عمر محمد أمين محمود مراد، الطالب بكلية علوم الرياضة بالفرقة الأولى، المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة للكبار وزن 74 كيلو، في إنجاز يعكس تفوقه الرياضي وقدرته على تحقيق البطولات على المستوى القاري، كما حصل اللاعب أحمد جمال السعيد محمد، الطالب بكلية الهندسة بالفرقة الرابعة، على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة للكبار وزن 92 كيلو، ليؤكد تميز طلاب جامعة قناة السويس في مختلف التخصصات.

ومن جانبها، تقدمت كلية علوم الرياضة بخالص التهنئة، حيث أعرب الدكتور ماجد العزازي، عميد الكلية، والدكتور محمود شعيب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، عن فخرهم بما حققه الطالب من إنجاز مشرف، مؤكدين استمرار دعم الكلية للمواهب الرياضية الواعدة.

كما هنأت كلية الهندسة الطالب على هذا الإنجاز، حيث أشاد الدكتور أسامة نصار، عميد الكلية، والدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالأداء المتميز الذي قدمه، مؤكدين حرص الكلية على دعم طلابها المتميزين في مختلف المجالات وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة جامعة قناة السويس في دعم طلابها الموهوبين، وتعزيز حضورها في البطولات القارية، بما يعكس مكانتها كصرح تعليمي يسهم في إعداد كوادر قادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

