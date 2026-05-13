الأهلي يفاوض محمد حمدي لاعب إنبي المعار لبيراميدز

كشف طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع نادي إنبي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر محمد حمدي المعار حاليًا إلى بيراميدز.



وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الأهلي يفاوض إنبي للحصول على خدمات محمد حمدي الظهير الايسر المعار لبيراميدز".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.