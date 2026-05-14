الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موتسيبي: منتخب أفريقي سيتوج بكأس العالم يومًا ما

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن حلم تتويج منتخب أفريقي بلقب كأس العالم بات ممكنًا في المستقبل، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم داخل القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح موتسيبي أن المنتخبات الأفريقية أصبحت أكثر قدرة على منافسة كبار منتخبات العالم، بعدما نجحت القارة في تحقيق إنجازات تاريخية خلال النسخ الماضية من بطولة كأس العالم، مشددًا على ضرورة استمرار الطموح للوصول إلى اللقب العالمي.

وقال رئيس “كاف” في تصريحاته: “أعتقد أن بلدًا إفريقيًا سيفوز بكأس العالم يومًا ما، علينا أن نطمح إلى الأعلى، لقد وصلنا إلى نصف النهائي، لكن يجب الاعتراف أن مستوى كرة القدم عالميًا صعب للغاية”.

وأشار موتسيبي إلى أهمية مواصلة تطوير الكرة الأفريقية عبر دعم المواهب الشابة، وتحسين البنية التحتية، وزيادة قوة المنافسات المحلية والقارية، بما يسهم في رفع مستوى المنتخبات والأندية الأفريقية على الساحة الدولية.

ويأتي حديث رئيس الاتحاد الأفريقي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 بقطر، بعدما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب الفرنسي.

كما شهدت نسخ سابقة من المونديال تألق عدة منتخبات أفريقية، أبرزها الكاميرون في نسخة 1990، والسنغال في 2002، وغانا في 2010، وهو ما يعكس التطور المستمر لكرة القدم الأفريقية.

ويواصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جهوده خلال الفترة الحالية لتطوير المسابقات القارية، وزيادة التنافسية بين المنتخبات والأندية، بهدف تعزيز مكانة الكرة الأفريقية عالميًا.

الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مدير البرامج الدولية بالجامعة العالمية بلبنان لبحث تعزيز التعاون المشترك

جانب من الحريق
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
