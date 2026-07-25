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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو عامل دايت.. طريقة عمل بان كيك لايت

بان كيك
بان كيك
نهى هجرس

يعد بان كيك من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضيره بطرق صحية وخفيفة للحفاظ على الوزن .

وإليكم طريقة عمل بان كيك لايت

مقادير بان كيك لايت

1 كوب دقيق أسمر

1 وربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة بيكج صودا

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زبادي يوناني

ربع كوب لبن

2 بيض

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

للوجه:

عسل

توت بلدي

1 لتر لبن

ورق نعناع

طريقة تحضير بان كيك لايت

فى بولة ضعي البيض ، والزبادي، والدقيق مع باقي المكونات تدريجياً وتقلب جيداً للحصول على خليط البان كيك المطلوب.

ضعي الخليط في طاسة على النار للحصول على البان كيك المطلوب

ضعي البان كيك في طبق التقديم

ضيفي على الوجه قليل من العسل , التوت , ورق نعناع و لبن

ويقدم

بان كيك مقادير بان كيك بان كيك لايت طريقة عمل بان كيك صحي

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