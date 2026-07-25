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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الغنية بالألياف أفضل.. ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة؟

سكر الدم
سكر الدم
نهى هجرس

آثارت الفاكهة جدلاً واسعاً على الإنترنت فيما يتعلق بضبط مستوى السكر في الدم، فمن الطبيعي أن يتذبذب مستوى السكر في الدم خلال اليوم، سواء كنت مصاباً بالسكري أم لا، الهدف ليس تجنب أي طعام يرفع مستوى السكر في الدم، بل التركيز على الأطعمة (والفاكهة) التي يكون تأثيرها على مستوى السكر في الدم أقل حدة.

تساعد الألياف على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم

تلعب الألياف الموجودة في الفاكهة دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، "تبطئ الألياف عملية إفراغ المعدة وتساعد على تقليل سرعة امتصاص السكريات، مما قد يؤدي إلى استقرار منحنى الجلوكوز بعد تناول الطعام".

لهذا السبب تميل الفاكهة الكاملة إلى أن تكون أفضل بكثير لمستوى السكر في الدم من العصير، فعند إزالة الألياف، يتم امتصاص السكريات الطبيعية بشكل أسرع بكثير".

لا تحتوي جميع الفواكه على نفس كمية الألياف، لذا قد يختلف تأثيرها الإجمالي على مستوى السكر في الدم، تشير الأبحاث إلى أن نسبة الكربوهيدرات إلى الألياف  تُعد مؤشرًا أفضل لتأثير الفاكهة على مستوى السكر في الدم من إجمالي الكربوهيدرات وحدها.

على سبيل المثال، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الكربوهيدرات إلى الألياف، لذا قد يتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل أكبر من التوت، الذي يحتوي على نسبة أقل بكثير، لذا، يُنصح بتناول الفواكه الغنية بالألياف مثل التوت، وفاكهة الباشن فروت، والكيوي، والكمثرى، والرمان بشكل متكرر، أو دمج الفاكهة في وجباتك بدلاً من تناولها كوجبة خفيفة منفردة.

المصدر times of india 

سكر الدم تأثير الفاكهة على سكر الدم البطيخ التوت الألياف

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