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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تخفيف الآلام والتشنجات.. ماذا يحدث لعضلات جسمك عند استخدام زيت المغنيسيوم؟

المغنيسيوم
المغنيسيوم
نهى هجرس

يلعب المغنيسيوم دورًا هامًا في وظائف عضلاتنا، وعندما لا نحصل على كمية كافية منه من خلال النظام الغذائي، يظهر ذلك على شكل تشنجات وتوتر وآلام.

ما هو دور المغنيسيوم في تخفيف آلام العضلات؟

عندما ينخفض مستوى هذا المعدن في الجسم، غالباً بسبب سوء التغذية أو الإجهاد الشديد أو التعب البدني، تبدأ العضلات بالانقباض والتشنج والألم دون سبب واضح، يعمل المغنيسيوم على تهدئة الأعصاب المفرطة النشاط ودعم العضلات، على الرغم من وجوده في العديد من الأطعمة، إلا أن عادات الأكل الحديثة غالباً ما تقصر في توفير الكمية الكافية منه، ولهذا السبب اكتسبت التطبيقات الموضعية مثل زيوت المغنيسيوم والبخاخات والمستحضرات اهتماماً متزايداً، حتى الرياضيون المحترفون ولاعبو الكريكيت يستخدمونه لتعافي العضلات، مما يجعله خيارًا فعالًا يجب مراعاته في إدارة الألم اليومية.

فوائد زيت المغنيسيوم 

تُخفف زيوت المغنيسيوم من أعراض آلام الظهر، وتشنجات الساقين، وتيبس المفاصل، ستشعر حقًا وكأن التوتر قد زال من الجسم بأكمله، إذا كنت جديدًا على زيوت المغنيسيوم

كما يُساعد  زيت المغنيسيوم في تخفيف الآلام المزمنة، والإصابات القديمة، وتشنجات العضلات المستمرة، يستخدمه العديد من الرياضيين لتسريع عملية التعافي، وذلك بفضل خصائصه المهدئة والمنعشة. إذا كنت تعاني من تيبس مستمر في الظهر والمفاصل

المصدر times of India 

المغنيسيوم زيت المغنيسيوم فوائد زيت المغنيسيوم العضلات

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