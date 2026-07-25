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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الرب: أوكرانيا تعزز دفاعاتها الجوية للضغط على روسيا ودفعها إلى طاولة المفاوضات

اوكرانيا
اوكرانيا
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن أوكرانيا تعمل على تطوير منظومتها الدفاعية في ظل استمرار العمليات العسكرية ورفض روسيا أي هدنة، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، يمكن أن تمهد لبدء مفاوضات بين الجانبين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كييف تعتمد في تعزيز دفاعاتها الجوية على توسيع قدراتها التصنيعية المحلية، إلى جانب استمرار الدعم العسكري الذي تتلقاه من شركائها الدوليين.

وأشار أبو الرب إلى أن الدعم الغربي لأوكرانيا شهد تحولًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن التعاون لم يعد يقتصر على توريد المعدات العسكرية، بل امتد إلى التصنيع المشترك مع الدول الداعمة، بما يعزز استدامة الإمدادات العسكرية ويرفع كفاءة القدرات الدفاعية الأوكرانية.

وأكد أن تنفيذ خطط إنشاء خط إنتاج جديد لصواريخ «باتريوت» في بولندا سيمنح أوكرانيا دعمًا إضافيًا في مواجهة الهجمات الروسية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة الضغط الميداني واستنزاف القدرات الروسية، وهو ما قد يدفع موسكو من وجهة النظر الأوكرانية، إلى القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات دون فرض شروط مسبقة على الجانب الأوكراني.

المركز الأوكراني أوكرانيا الدكتور عماد أبو الرب

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