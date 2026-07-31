عون لممثل الرئيس الفلسطيني: يجب الالتزام بقرار حصر السلاح

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون عرض اوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية ؛ فقد شدد عون على اهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء.

وفي سياق أخر ؛ أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن شهداء الجيش اللبناني قدموا أرواحهم دفاعًا عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه وكرامة شعبه، مشددًا على أن تضحياتهم ستبقى منارة تهدي اللبنانيين في مسيرة بناء الوطن وتعزيز مؤسساته العسكرية.

وقال عون، في كلمة بمناسبة ذكرى شهداء الجيش اللبناني التي توافق اليوم 31 يوليو، وتسبق عيد الجيش في الأول من أغسطس: "في مثل هذا اليوم، نقف إجلالًا أمام ذكرى شهداء جيشنا الوطني، الذين قدّموا أرواحهم فداءً لسيادة لبنان ووحدة أرضه وكرامة شعبه. إنهم رجال آمنوا بأن الوطن يستحق أغلى التضحيات، فمضوا في طريق الواجب دون تردد، وسطّروا بدمائهم أنقى صفحات البطولة والانتماء".

وأضاف أن شهداء الجيش اللبناني "ليسوا أرقامًا تُنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حي لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البزة العسكرية اليوم دفاعًا عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه"، مؤكدًا أن ذكراهم "أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها، وهي لبنان الحر السيد المستقل".

وشدد الرئيس اللبناني على أن الدولة ستبقى وفية لعهدها، وملتزمة برعاية أسر الشهداء وصون إرثهم، قائلاً: "ستبقى ذكراهم منارة تهدينا في مسيرة بناء الوطن ودعم مؤسسته العسكرية التي تجسد وحدة اللبنانيين جميعًا".

واختتم عون كلمته قائلاً: "المجد لشهدائنا، والخلود لذكراهم، والعزة لجيشنا الحارس الأمين