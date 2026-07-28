قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة
برشلونة ينافس ريال مدريد على صفقة الموسم
انخفاض 50 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر
يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟
لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
الأرصاد تحذر من عودة الأجواء شديدة الحرارة.. ورايات حمراء على 6 شواطئ
أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية
تقارير إسبانية تكشف خطة «فليك» لمستقبل حمزة عبدالكريم مع برشلونة..تفاصيل
هل يجوز الإعراض عن الدعاء لتأخر الاستجابة؟.. اعرف الموقف الشرعي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. كم وصل عيار 21؟
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للسيدات يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة زامبيا

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات
رباب الهواري

يفتتح منتخب مصر لكرة القدم النسائية، اليوم الثلاثاء 28 يوليو، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة قوية أمام منتخب زامبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله “الفراعنة” لتحقيق بداية إيجابية تعزز فرص التأهل إلى الدور المقبل.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبات في تقديم أداء قوي أمام المنتخب الزامبي، الذي يعد أحد أبرز المنافسين في المجموعة، من أجل حصد أول ثلاث نقاط ووضع المنتخب المصري في موقف مريح قبل استكمال مشواره في البطولة القارية.

ينتظر منتخب مصر ثلاث مواجهات قوية خلال منافسات دور المجموعات، حيث يفتتح مشواره أمام زامبيا، قبل أن يواجه منتخب مالاوي في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بمواجهة مرتقبة أمام منتخب نيجيريا، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

ويستهدف المنتخب المصري تحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال هذه المرحلة، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، واستكمال مشواره في البطولة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يرفعها الفريق لتقديم مستوى مميز يعكس تطور الكرة النسائية المصرية.

يدخل المنتخب المصري البطولة بطموحات مرتفعة، بعدما استعد بشكل جيد خلال الفترة الماضية عبر معسكرات تدريبية ومباريات ودية، سعى خلالها الجهاز الفني إلى الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات.

وتكتسب مباراة زامبيا أهمية كبيرة، باعتبارها قد تمنح المنتخب دفعة معنوية قوية في بداية المشوار، كما أنها قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المنافسة على بطاقات التأهل داخل المجموعة.

تنقل شبكة بي إن سبورت المباراة بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة مواجهة منتخب مصر أمام زامبيا عبر قنوات الشبكة، التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من المحللين والمتخصصين.


 

منتخب مصر منتخب مصر للسيدات اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

الخبز

لا تغيير في حصة المواطن.. بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز أول أغسطس

وظائف وزارة التضامن 2026.. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

ترشيحاتنا

البرازيلى جابرييل مارتينيلى

مارتينيلي يحسم موقفه ويستمر مع أرسنال

الزمالك

مصطفى عبدالخالق: الزمالك يحتاج شخصية قوية مثل مرتضى منصور

الزمالك

مصطفى عبدالخالق يشدد على ضرورة امتلاك الزمالك 51% من شركة الكرة

بالصور

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد