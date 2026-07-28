منتخب مصر للسيدات يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة زامبيا

يفتتح منتخب مصر لكرة القدم النسائية، اليوم الثلاثاء 28 يوليو، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة قوية أمام منتخب زامبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله “الفراعنة” لتحقيق بداية إيجابية تعزز فرص التأهل إلى الدور المقبل.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبات في تقديم أداء قوي أمام المنتخب الزامبي، الذي يعد أحد أبرز المنافسين في المجموعة، من أجل حصد أول ثلاث نقاط ووضع المنتخب المصري في موقف مريح قبل استكمال مشواره في البطولة القارية.

ينتظر منتخب مصر ثلاث مواجهات قوية خلال منافسات دور المجموعات، حيث يفتتح مشواره أمام زامبيا، قبل أن يواجه منتخب مالاوي في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بمواجهة مرتقبة أمام منتخب نيجيريا، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

ويستهدف المنتخب المصري تحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال هذه المرحلة، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، واستكمال مشواره في البطولة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يرفعها الفريق لتقديم مستوى مميز يعكس تطور الكرة النسائية المصرية.

يدخل المنتخب المصري البطولة بطموحات مرتفعة، بعدما استعد بشكل جيد خلال الفترة الماضية عبر معسكرات تدريبية ومباريات ودية، سعى خلالها الجهاز الفني إلى الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات.

وتكتسب مباراة زامبيا أهمية كبيرة، باعتبارها قد تمنح المنتخب دفعة معنوية قوية في بداية المشوار، كما أنها قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المنافسة على بطاقات التأهل داخل المجموعة.

تنقل شبكة بي إن سبورت المباراة بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة مواجهة منتخب مصر أمام زامبيا عبر قنوات الشبكة، التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من المحللين والمتخصصين.



