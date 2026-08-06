أخبار الوادي الجديد| المحافظ تتابع أعمال إنشاء مبنى الحماية المدنية بدرب الأربعين.. وتتفقد مجمع الكهرباء

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بتكلفة 16 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إنشاء مبنى الحماية المدنية بقرية درب الأربعين.

اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها بقرى درب الأربعين اليوم، بتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مبنى الحماية المدنية الجديد بقرية درب الأربعين 3 ، الذي يُنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليون جنيه، في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة الحماية المدنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل السريع مع حالات الطوارئ والحد من مخاطر الحرائق.

وأكدت المحافظ أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية الأساسية لقطاع الحماية المدنية، لتقليل زمن الاستجابة للبلاغات، حيث يضم المشروع منطقة انتظار لسيارات و خدمات للإطفاء تشمل خزان مياه وطلمبات لضمان سرعة الإمداد بالمياه أثناء عمليات المكافحة، إلى جانب مبنى إداري ملحق مكون من دورين بمساحة 120م2 يضم مكاتب إدارية واستراحة للأفراد، بما يوفر بيئة عمل متكاملة لرفع كفاءة فرق الحماية المدنية.

خلال جولتها الميدانية الموسعة..

محافظ الوادى الجديد تتفقد مجمع كهرباء درب الأربعين( 4)

استكمالًا لجولاتها الميدانية بقرى درب الأربعين بمركز باريس، واصلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، متابعة المرافق الحيوية والخدمية، بتفقد مجمع كهرباء درب الأربعين (4)، للوقوف على الموقف التشغيلي للمجمع، ومتابعة جاهزية منظومة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمزارعين، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والمهندس زكريا أحمد مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادي الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

واطلعت المحافظ على الموقف التشغيلي للمجمع والإجراءات المنفذة لرفع كفاءة التشغيل، والتي شملت مراجعة الشبكات الكهربائية، وتوفير متطلبات إمدادات الوقود اللازمة ووحدات توليد احتياطية وتركيب محول إضافي، بما يعزز استقرار التغذية الكهربائية ويلبي احتياجات المواطنين والأنشطة الزراعية بالمنطقة.

ووجهت بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة مصر للبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الديزل بصورة منتظمة، بما يضمن استدامة تشغيل وحدتي الديزل بإجمالي قدرة 1000 كيلووات، إلى جانب محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات، مع استكمال إجراءات دعم المحطة بوحدة توليد ديزل ثالثة إضافية بقدرة 500 كيلووات؛ لرفع القدرة التشغيلية وتعزيز جاهزية المنظومة لمواجهة الأحمال المستقبلية.

للوقوف على مستوى الخدمات واحتياجات القرية..

محافظ الوادي الجديد تتفقد الوحدة الصحية ومسجد الفاروق عمر بقرية درب الأربعين (3)

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الخدمات الطبية بالوحدة الصحية لقرىة درب الأربعين 3 وذلك خلال جولتها التفقدية بالقرية، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز.

حيث اطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال الخاصة بلدغات العقارب وغيرها من الزواحف السامة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، كما وجهت بحصر احتياجات الوحدة الصحية من المستلزمات والأدوية لتوفيرها بصورة عاجلة وفقًا للإمكانات المتاحة.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مسجد« الفاروق عمر» المُقام بالجهود الذاتية، مشيدةً بروح التعاون والمشاركة المجتمعية التي جسدها أهالي القرية في تنفيذ المسجد، مؤكدةً أن هذه النماذج الإيجابية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم جهود التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.