وزير التخطيط: زيادة مخصصات الصحة 39.5% والتعليم 25% بالموازنة العامة

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط، زيادة مخصصات التعليم 25%، والإنفاق على الصحة 39.5% في موازنة العام المالي الجديد

جاء ذلك في كلمة أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي القادم تبلغ 24.5 تريليون جنيه وفق مستهدفات الخطة المعتمدة وأس علمية، مشيرًا إلى أن معدلات الاستثمار في القطاعين تشهد زيادة غير مسبوقة مقارنة بالعام الحالي.

وأشار وزير التخطيط إلى أن هناك ردودًا تفصيلية على استفسارات النواب سيتم إدراجها ضمن مضبطة الجلسة.