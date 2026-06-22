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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب تطالب بزيادة موازنة الترويج السياحي ودعم الطيران

النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب
النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن إعداد الموازنة العامة للدولة جاء في ظل تحديات عالمية كبيرة، مشيدة في هذا السياق بجهود الحكومة، وفي مقدمتها وزيرا المالية والتخطيط.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الموازنة كشفت أن قطاع السياحة أصبح مساهما أساسيا في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن مصر استقبلت 19 مليون زائر بمعدل نمو 21% عن العام السابق، وهو ما يجسد القوى الاقتصادية للقطاع السياحي.
وأشارت إلى عدم كفاية ما يخصص لبرامج الترويج التي تقوم بها الهيئة القومية لتنشيط السياحة، قائلة: “مطلوب مساندة أكبر حتى تتمكن من القيام بدورها على النحو الأمثل”.
ولفتت النائبة، أيضا إلى دراسة تضاعف موازنة الهيئة العامة لتنشيط السياحة في إطار تحسين الطيران، قائلة: “مطلوب إيجاد مصادر تمويله لتخفيف العبء عن صندوق دعم الطيران مع دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص”.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران المدني وارتباطه الوثيق بقطاع السياحة، استعرضت النائبة زيارة لجنة السياحة لمطار القاهرة الدولي، قائلة: “لمسنا حجم التطور والجهود الكبيرة لتحديث المطارات وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وهو جزء من تطوير عام”.

وتابعت: أطالب بجانب ما تخصصه الدولة لتطوير المطارات بنظرة لشبكات الطيران الخاص ومنخفض التكاليف والتي تلعب دور في النقل الجوي حيث تنقل نحو 35% من السياحة الوافدة.

وشددت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على ضرورة التكامل بين خطط التنمية السياحية وخطط التنمية بما يعزز قدرة مصر في زيادة الطلب على المقاصد المصرية.

واختتمت: “الاستثمار في السياحة لم يعد استثمارا منفصلا، وإنما نمو في قطاع التشغيل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”، معلنة الموافقة على الموازنة الجديدة وخطة التنمية.

النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة الحكومة وزيرا المالية والتخطيط

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