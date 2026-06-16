قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون مشجع في 16 مباراة فقط.. هل يحطم مونديال 2026 كل الأرقام القياسية؟ اعرف ترتيب مباراة مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة إلى غزة» 214 بـ 2000 طن مساعدات إنسانية
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصطفى البهي : الموازنة العامة وخطة التنمية خريطة طريق للتعامل مع المتغيرات

مصطفى البهي
مصطفى البهي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة المعروضة على مجلس النواب، مؤكدًا أنها تمثل خريطة طريق طموحة وعقلانية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتعكس توازنًا بين تحقيق معدلات نمو إيجابية وضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي.

وتقدم النائب مصطفى البهي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الخطة والموازنة، بالشكر إلى لجنة الخطة والموازنة على الجهد الكبير الذي بذلته في إعداد التقرير، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في دراسة تفاصيل الموازنة والخروج برؤية تعزز أهداف الدولة التنموية.

وقال البهي: “نقف اليوم لنعلن تأييدنا الكامل ودعمنا الراسخ لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة المعروضة، والتي نرى فيها خريطة طريق طموحة وعقلانية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، وإن الفلسفة التي بنيت عليها هذه الموازنة تعكس توازنًا واعدًا بين السعي لتحقيق معدلات نمو إيجابية، وبين الالتزام بضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي”.

وأضاف: “ندرك أن الحكومة نجحت في العديد من الملفات، كما ندرك أن حجم التحديات كبير، وأن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة تتطلب استمرار العمل وفق رؤية واضحة ومرنة”.

وأوضح النائب أن ما يميز الخطة الحالية هو تركيزها الواضح على الإنسان والاستثمار الهيكلي، وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب دعم شبكات الحماية الاجتماعية، بما يؤكد أن البعد الإنساني وتحسين مستوى معيشة المواطن يأتيان في صدارة أولويات الرؤية الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أن زيادة مخصصات قطاع التعليم لتطوير المناهج وتحسين البيئة التعليمية وتأهيل المعلمين تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة، كما أن الاهتمام بقطاع الصحة وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل يعكس التزامًا حقيقيًا برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الخطة تحمل توجهًا واضحًا نحو تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.

وطالب النائب مصطفى البهي بضرورة ربط الإنفاق الاستثماري في الموازنة بقياس الأثر الفعلي على أرض الواقع، وضمان حوكمة توزيع الموارد بين المحافظات بعدالة، بما يضمن انعكاس عوائد الاستثمار في التعليم والصحة والتنمية على حياة المواطنين بصورة ملموسة وسريعة.

وفيما يتعلق بآليات التمويل وتخفيف أعباء الدين العام، أكد البهي أنه رغم التأييد الكامل للمستهدفات والأرقام الطموحة الواردة في الموازنة، إلا أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الاعتماد الكبير على التمويل عبر الاقتراض وأدوات الدين لتغطية العجز.

وشدد نائب الشعب الجمهوري على أهمية التحول نحو مصادر تمويلية بديلة وغير تقليدية، من خلال تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب تعظيم الإيرادات السيادية غير الضريبية، بما يضمن عدم استنزاف فوائد الديون لثمار التنمية المستهدفة.

وأعرب  النائب مصطفى البهي عن ثقته في قدرة الحكومة والجهات التنفيذية على تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس، مع ضرورة استمرار المتابعة ورفع قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أي صدمات أو متغيرات خارجية.

مصطفى البهي مجلس النواب الشعب الجمهوري مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

جانب من المؤتمر

مدبولي يطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية.. ويرسم خريطة جديدة لزيادة الصادرات

الإسكان

هتوصل للسحب.. مي عبد الحميد توجه تحذيرا بشأن شقق الإسكان الاجتماعي

بالصور

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد