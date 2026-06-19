بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

زف الإعلامي مينا ماهر بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن الاعب عدي الدباغ وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر: أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين المصرية اختيار عدي الدباغ، مهاجم الزمالك كأفضل مهاجم في الدوري المصري الممتاز.

كان عدي الدباغ لاعب نادي الزمالك، قد وجه رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عقب التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب عدي الدباغ عبر حسابه على فيسبوك: "‎أول ما قررت اجي على نادي الزمالك كنت عارف إن الظروف صعبة، لكن بنفس الوقت كنت عارف إن أي بطولة راح أحققها مع هاد النادي راح تكون استثنائية، وخاصة إذا كانت بطولة الدوري".

وتابع: “‎الحمد والشكر لله، بعد موسم طويل وشاق وصعب… الزمالك بطل الدوري ‎بحب أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي على كل المجهود الكبير اللي قدموه طوال الموسم، وعلى تعبهم ودعمهم المستمر في كل التفاصيل”.

وأضاف: “‎وبحب أشكر الجمهور العظيم اللي كان الداعم الأول إلنا بكل الظروف، كانوا السند والسد الحقيقي، ووقفوا معنا بكل لحظة حلوة وصعبة، وبحب أشكر كل اللاعبين اللي ضحّوا وأعطوا كل شيء عندهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك العمال وكل شخص دعم النادي وساهم بتحقيق هاد الإنجاز".

واختتم: “‎وشكر خاص لجون إدوارد وعبد الرحمن على دعمهم ووقفتهم الدائمة ‎وأخيرًا، شكر كبير لصاحبي ومدربي وأخوي الكابتن أحمد مدحت، اللي كان معي من أول يوم وصلت فيه لحد اليوم، وكان إله دور كبير بتطوير مستواي البدني ومساعدتي بكل التفاصيل. وسمعني يا عم الحدوته… الحمد لله”.