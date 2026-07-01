باستثمارات تقارب 300 مليون جنيه.. "العربية للتصنيع" تفتتح مراكز تصنيع مطورة جديدة بمصنع الطائرات| تفاصيل

تحرص الهيئة العربية للتصنيع على

أهمية تعظيم نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

وتقليل الواردات والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات

وعقد الشراكات مع الخبرات العالمية

وفتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير تحت شعار (صنع في مصر).

افتتح اليوم عددا من مراكز التصنيع المطورة

كما افتتح اليوم عددا من مراكز التصنيع المطورة بمصنع الطائرات، تزامنا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس محمد عوض رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات وعددا من قيادات الهيئة، بمشاركة الحضور من شركتي (داسو الفرنسية وكاتيك الصينية) لصناعة الطائرات.

استثمارتها ما يقارب من 300 مليون جنيه

وتفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أعمال التطوير وخطوط الإنتاج الجديدة بمصنع الطائرات والتي بلغت استثمارتها ما يقارب من 300 مليون جنيه، حيث افتتح المجمع الجديد للمعاملات السطحية ويضم (مركز المعاملات السطحية ومركز دهان أجزاء الطائرات ومركز الجلفنة ومركز الدهان الالكتروستاتيك)، وكذلك تم افتتاح مركز تصنيع وتجميع لوحات الكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى أعمال تطوير المراكز الخدمية للعاملين تشمل افتتاح مركز الأشعة ومركز العلاج الطبيعي بالإدارة الطبية بالمصنع.

دعم مشروعات الدولة المصرية التنموية

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذه المراكز الإنتاجية الجديدة والمطورة تعزيز ودعم مشروعات الدولة المصرية التنموية بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الطائرات.



وقد افتتح مجمع المعاملات السطحية والدهانات والجلفنة والذي يضم أربعة مراكز إنتاجية وهي،: مركز الجلفنة على الساخن بمساحة 2600 مترا مربعا بعد تطويره بأحدث التقنيات التكنولوجية ليواكب متطلبات السوق المحلى, مؤكدا أن الهدف الأول من تطوير المركز هو جلفنة منتجات مصنع الطائرات من أبراج الكهرباء والاتصالات لتسليم منتج كامل بنسبة 100 % جاهز للاستخدام مباشرة ولحماية المنتج من عوامل البيئة المسببة للتأكل والصدأ.

إنشاء مركز المعاملات السطحية

وذكر أن إنشاء مركز المعاملات السطحية ومركز دهان أجزاء الطائرات نستهدف به تحقيق مطالب شركات صناعة الطائرات العالمية ،حيث أن مصانع الهيئة هي أحد سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية وكذا تلبية مطالب القوات المسلحة المصرية والسوق المحلي .

مركز تصنيع وتجميع لوحات الكهرباء



كما افتتح مركز تصنيع وتجميع لوحات الكهرباء وكبائن الاتصالات والمنشأ على مساحة 650 مترا مربعا ومزودا بأحدث التقنيات الحديثة لإنتاج لوحات الكهرباء وكبائن الاتصالات، بالإضافة لأجهزة القياس والإختبارات النهائية للمنتجات، مشيرا أن إنشاء المركز يستهدف المشاركة في تغطية مطالب المشروعات القومية التنموية للدولة في كافة القطاعات.

افتتاح مركز الدهان الإلكتروستاتيك



واختتم جولته بالمنشأت الصناعية بافتتاح مركز الدهان الإلكتروستاتيك المنشأ على مساحة 750 مترا مربعا بغرض امداد مركز تصنيع لوحات الكهرباء ودعم السوق المحلى ومصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ أعمال الدهان الإلكتروستاتيك لبعض الصناعات المدنية مثل دهان منتجات لوحات الكهرباء وكبائن الاتصالات بالإضافة إلى بعض الصناعات الدفاعية.



وفي سياق جولته حرص اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه الشكر والتقدير لكل من مسئولي شركة داسو الفرنسية وشركة كاتيك الصينية على التعاون المشترك البناء بين الجانبين في العديد من المجالات الصناعية.



كما حرص علي تقديم الشكر والتقدير لجميع العاملين بمصنع الطائرات، وحثهم علي الإستمرار في بذل الجهد والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد ,مما يضمن تحقيق خطة الدولة في خفض الواردات وزيادة القيمة المضافة للصناعة وتعظيم شعار (صنع في مصر).