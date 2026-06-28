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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد دولي للشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع

اعتماد دولي للشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع
اعتماد دولي للشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع
كريم الخطيب

نجاحات مستمرة برؤى علمية متطورة، تواصل بها الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع مصانع وشركات الهيئة  وتدريب وتطوير مهارات كوادرها البشرية وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات التصنيع الذكي  وفقا لمعايير الجودة العالمية .
وفي إطار وضع اللمسات النهائية لإفتتاح إحدى الشركات الجديدة لإطلاق منتجات طبية جديدة في خطوة تعكس بوضوح الإلتزام الراسخ للهيئة العربية للتصنيع بالتوسع والنمو وتعزيز قدراتها التصنيعية ودعم مكانتها كهيئة صناعية وطنية رائدة تسعى إلى خلق قيمة مضافة وحقيقية للإقتصاد الوطني .

تطوير مجال الصناعات الطبية 

وفي هذا السياق شهد اللواء أح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع احتفالية حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية (مصنع مستلزمات جراحة العظام )على شهادة

(ISO 13485:2016 )


بواسطة الشركة المانحة 
.TÜV NORD
العالمية 
في مجال تصميم وتطوير وإنتاج وتسويق وتوزيع والتصنيع للغير لمستلزمات جراحة العظام النهائية ونصف مصنعة المعقمة وغير المعقمة (بما في ذلك الشرائح والمسامير ومفاصل الركبة الصناعية ) وكذلك الآلات الجراحية .
وقد تم تسليم الشهادة  بواسطة 
الدكتورة تارسي جيانولي نائب رئيس شركة 
TÜV NORD Hellas 
وبحضور السيد راجيف أناند الرئيس التنفيذي لشركة DMG MORI

في هذا الصدد, أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن هذا الإنجاز ليس مجرد تتويج لمرحلة من العمل بل هو امتداد لرؤية الهيئة العربية للتصنيع وإستراتيجيتها التي تقوم على ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية وبناء منظومة عمل متكاملة تضع التميز في الآداء والإستدامة في صدارة أولوياتها .

كما ذكر أن حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية علي هذه الشهادة الدولية المتخصصة  يؤكد قدراتنا التصنيعية المتطورة على العمل بفكر عالمي وزيادة الإنتاجية, وتلبية كافة احتياجات وزارة الصحة والمؤسسات الطبية والعلاجية  بمنتجات فائقة الجودة  وبأسعار تنافسية وزيادة قاعدة عملائنا الدوليين وزيادة معدلات التصدير، بمنتجات متطورة من مستلزمات جراحة العظام من الشرائح والمسامير الطبية والمفاصل الصناعية وتصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل  والخامات الدوائية الغير فعالة.وكلها  تحمل شعار “صنع في مصر”، تنفيذا لتوجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي  في مجال الصناعات الطبية، في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.  

وقد حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه الشكر والتقديرلكل من 
•    وزارة الصحة المصرية 
•    والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي  U.P.A
•    وهيئة الدواء المصرية EDA
    كما توجه بالشكر لمسئولي شركة TÜV NORD Hellas على تنفيذ اجراءات المراجعة بالشركة  وفقا لمعايير الجودة العالمية وما أثمر عنه هذا الجهد من حصول مصنع مستلزمات جراحة العظام على شهادة 
(ISO 13485:2016 )


وفي سياق متصل، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه الشكر والتقدير للسيد راجيف أناند الرئيس التنفيذي لشركة DMG MORI على التعاون الصادق مع الهيئة العربية للتصنيع  وما قدمته شركته من دعم فني وتكنولوجي لإنشاء هذا الكيان الصناعي المتطور وتدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة في كافة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

من جانبها، أعربت الدكتورة تارسي جيانولي نائب رئيس شركة TÜV NORD Hellas  العالمية عن تقديرها لهذا التعاون الناجح  مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكده أن حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية على شهادة الإعتماد الدولية لنظم الجودة 
(ISO 13485:2016 )
، يعد ميزة تنافسية وتفضيلية كبيرة، للدخول بقوة  لزيادة معدلات التصدير للدول العربية والإفريقية  من منتجات المصنع في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.


وبدوره، أشاد السيد"راجيف أناند" الرئيس التنفيذي لشركة   DMG MORI
العالمية، بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، وبنجاح الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية (مصنع مستلزمات جراحة العظام )  في الحصول على شهادة الإعتماد الدولية 
(ISO 13485:2016 )، موضحا أن الهيئة تمثل شريك أساسي في بناء وتطوير مهارات الكوادرالصناعية  البشرية داخل مصر وجميع الدول الإفريقية والعربية، وإحلال وتطوير معدات الإنتاج، مؤكدا أن الرقمنة الصناعية هي المستقبل حيث تحولت الدول الصناعية الكبرى من الإعتماد على المعدات التقليدية القديمة إلى ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج التي تساهم في تحقيق نمواً في الانتاج الصناعي وتقليل الهادر مما يكون له أكبر الأثر في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج.

لشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية الهيئة العربية للتصنيع الصناعات السوق المحلي

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