قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا
نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات
مصر تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية بمنطقة رأس تنورة وتؤكد تضامنها الكامل
إسرائيل تتحدى الجميع وتعلن البقاء في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الهيئة العربية للتصنيع: مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.. ونعمل على توطين الصناعات المتقدمة

رئيس الهيئة العربية للتصنيع
رئيس الهيئة العربية للتصنيع
أ ش أ

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية بفضل المناخ الاستثماري المتميز، وهو ما أسهم في إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى التعاون مع شركة ألمانية في مجال إنتاج مستلزمات جراحة العظام، وشركة صينية لتصنيع أجهزة الأشعة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في مقابلة مع قناة (النيل للأخبار) أن الهيئة تستثمر هذا المناخ الإيجابي في إقامة شراكات صناعية تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وإنتاج منتجات كانت تعتمد مصر على استيرادها من الخارج، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

وقال: "إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتنمية الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الصناعة الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية" لافتًا إلى امتلاك الهيئة أكاديميتين متخصصتين في تدريب المهندسين والفنيين على أحدث العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الصناعية الحديثة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية داخل مصر وخارجها للاستفادة من أفضل الخبرات العالمية.

وأضاف "أن الاستفادة من الخبرات الألمانية والدولية تعزز مكانة الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة صناعية رائدة، وتسهم في رفع كفاءة العاملين ودعم خطط توطين الصناعات المتقدمة".

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية، إحدى الشركات التابعة للهيئة، حصلت على شهادة الجودة الدولية (ISO 13485:2016) الخاصة بأنظمة إدارة جودة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وهو ما يؤهلها لتصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، ويعكس مستوى الدقة والتكنولوجيا المتقدمة التي يعتمد عليها المصنع.

ولفت إلى أن المصنع يختص بإنتاج مستلزمات جراحة العظام، بما يشمل الشرائح والمسامير الطبية ومفصل الركبة الصناعي، إلى جانب مصنع آخر لإنتاج السرنجات الآمنة، مؤكدًا أن الشركة تستعد للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء نشاطها في السوقين المحلي والدولي.

اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

نسرين طافش

بعد طلاقها.. إطلالات نسرين طافش تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الاجازة

7 أفكار ممتعة تبعد طفلك عن الشاشات وتملأ الإجازة الصيفية بالمرح

مجلة "نيتشر ميديسن": الأجيال الشابة تشيخ بيولوجياً بوتيرة أسرع.. وارتباط محتمل بارتفاع معدلات السرطان المبكر

مجلة "نيتشر ميديسن": الأجيال الشابة تشيخ بيولوجياً بوتيرة أسرع.. وارتباط محتمل بارتفاع معدلات السرطان المبكر

بالصور

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد