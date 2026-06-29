رئيس الهيئة العربية للتصنيع: مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.. ونعمل على توطين الصناعات المتقدمة

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية بفضل المناخ الاستثماري المتميز، وهو ما أسهم في إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى التعاون مع شركة ألمانية في مجال إنتاج مستلزمات جراحة العظام، وشركة صينية لتصنيع أجهزة الأشعة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في مقابلة مع قناة (النيل للأخبار) أن الهيئة تستثمر هذا المناخ الإيجابي في إقامة شراكات صناعية تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وإنتاج منتجات كانت تعتمد مصر على استيرادها من الخارج، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

وقال: "إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتنمية الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الصناعة الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية" لافتًا إلى امتلاك الهيئة أكاديميتين متخصصتين في تدريب المهندسين والفنيين على أحدث العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الصناعية الحديثة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية داخل مصر وخارجها للاستفادة من أفضل الخبرات العالمية.

وأضاف "أن الاستفادة من الخبرات الألمانية والدولية تعزز مكانة الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة صناعية رائدة، وتسهم في رفع كفاءة العاملين ودعم خطط توطين الصناعات المتقدمة".

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية، إحدى الشركات التابعة للهيئة، حصلت على شهادة الجودة الدولية (ISO 13485:2016) الخاصة بأنظمة إدارة جودة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وهو ما يؤهلها لتصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، ويعكس مستوى الدقة والتكنولوجيا المتقدمة التي يعتمد عليها المصنع.

ولفت إلى أن المصنع يختص بإنتاج مستلزمات جراحة العظام، بما يشمل الشرائح والمسامير الطبية ومفصل الركبة الصناعي، إلى جانب مصنع آخر لإنتاج السرنجات الآمنة، مؤكدًا أن الشركة تستعد للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء نشاطها في السوقين المحلي والدولي.