أحمد سالم: اتجاه لإعادة هيكلة منظومة الدعم بين النقدي والعيني وتطبيق نظام الشرائح

قال الإعلامي أحمد سالم خلال برنامج «كلمة أخيرة» إن ملف الدعم يُعد من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين والموازنة العامة للدولة، موضحًا أن النقاشات الدائرة حاليًا تتجه نحو إعادة تقييم شكل المنظومة بالكامل.

وأوضح أن الدعم العيني ظل لسنوات طويلة هو النموذج الأساسي، حيث يضمن توفير سلع أساسية مثل الزيت والسكر والخبز، بما يحقق حدًا أدنى من الأمان الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا النظام يواجه تحديات تتعلق بالهدر وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى صعوبة ضمان وصول الدعم بدقة إلى مستحقيه.

وأضاف أن الدعم النقدي يمثل خيارًا مختلفًا أكثر مرونة، إذ يمنح المواطن حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاته الفعلية، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويقلل الفاقد، مع التأكيد على أن المقصود ليس “الرفاهية” بمعناها الاستهلاكي، وإنما زيادة قدرة المستهلك على اتخاذ قراره بنفسه.

وتابع أن التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني والكروت الذكية ساعد في تقليل جزء من الإشكاليات التقليدية، مع استمرار الدولة في تحديد سلة سلع أساسية لضمان توجيه الدعم للاحتياجات الضرورية فقط.

وأشار إلى أن الاتجاه الأبرز حاليًا يتمثل في دراسة تطبيق نظام الشرائح داخل منظومة الدعم، بحيث لا يتم التعامل مع جميع المواطنين بنفس المستوى، وإنما وفق معايير الدخل والاستهلاك والحالة الاجتماعية، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الدعم ويحسن كفاءة استخدام الموارد العامة.

واختتم بأن هذه النقاشات تأتي ضمن إطار أوسع لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال المرحلة المقبلة.