نائب: التصنيع الذكي بوابة مصر لتعزيز التنافسية الصناعية وتحسين جودة الإنتاج

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة التوجه نحو إنشاء منصات التصنيع الذكي باعتبارها خطوة استراتيجية مهمة لدعم القطاع الصناعي في مصر وتعزيز قدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على تقنيات حديثة مثل إنترنت الأشياء والروبوتات الصناعية يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، بما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات وتكلفة التصنيع.

وأضاف «مظلوم»، أن إقامة مناطق صناعية متطورة تعتمد على هذه التقنيات يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية الصناعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصنيع الذكي يتيح إمكانية المراقبة اللحظية لخطوط الإنتاج، ما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات، ويعزز من مرونة المصانع في مواجهة التغيرات في الأسواق، لافتًا إلى أن هذا النوع من الاستثمار يساهم في خلق فرص عمل نوعية تتطلب مهارات تكنولوجية متقدمة، مما يدفع نحو تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني في مصر.