الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع.. أفلام تناولت مشاهد الفسيخ والرنجة

فيلم عسل أسود
فيلم عسل أسود

قدمت السينما عدة أعمال فنية، تناولت شم النسيم وأعياد الربيع، والأكلات المشهورة فى تلك المناسبة، مثل الفسيخ والرنجة، وفى هذا التقرير نرصد أهم الأفلام السينمائية التى تناولت "شم النسيم" وأعياد الربيع.

“شم النسيم”

وهو إنتاج 1952، وبطولة سميرة أحمد ومحمود شكوكو وحسن فايق، ومن تأليف السيد بدير، وإخراج فرنيتشو. ويرى مظاهر عيد شم النسيم وذلك من خلال اسكتشات وقصص فكاهية، مثال ذلك فتاة تخطط للإيقاع بين عروسين جديدين بعد أن توهمت أنها تحب العريس، ويمكنهما بحبهما أن يزيحا هذه الفتاة من طريقهما ويعيشا مرة أخرى فى سعادة ويستأنفا الحياة الزوجية.

 

"أميرة حبى أنا":

وهو إنتاج 1974، وبطولة سعاد حسنى وحسين فهمى وعماد حمدى، ومن تأليف صلاح جاهين وممدوح الليثى. ويدور حول عادل مدير إحدى الشركات ومتزوج من نبيلة ابنة مدحت صاحب الشركة. يقع عادل في حب أميرة الموظفة بالشركة، ويبوح لها بمشاعره وأنه غير موفق في حياته مع زوجته وأن زواجه كان مصلحة ليصل إلى مركزه، تبادله أميرة نفس المشاعر ويتزوجها في السر ولكن مدحت يكتشف أمرهما، ويثور عليه ويفصل أميرة من العمل، يقدم عادل استقالته ويطلق نبيلة.

“عسل أسود”

إنتاج 2010 وبطولة أحمد حلمى وادوارد ولطفى لبيب، ومن تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعى. ويدور حول سيد المصري الذي ترك مصر وهاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد عشرين عاما يعود لبلده رغبة في الاستقرار بها بعد وفاة والديه ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكيا وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه هذا الجواز فتتغير معاملة الجميع معه إلى النقيض فيقرر التمرد على هذا الوضع.

فيلم عفريتة هانم

يعد فيلم من شهر الأفلام الربيع، وقدم فيها فريد الأطرش أشهر أغنية وهي «شم النسيم» وقامت سامية جمال الرقص عليها، الفيلم من بطولة فريد الأطرشي، سامية جمال، زينات صدقي، إسماعيل يس، إستيفان روستي، من تأليف أبو السعود الإبياري، إخراج هنري بركات.

بورش
بورش
بورش

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك
قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك
قبل ما تشتري الرنجة.. اعرفي السر اللي التجار بيخفوه عنك

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه

