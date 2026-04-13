بعد واقعة فتاة إسكندرية..نيللى كريم تعيد مشهد «فاتن أمل حربي»

شاركت الفنانة نيللى كريم، مشهدا مؤثرا من مسلسل «فاتن أمل حربي»، وجاء المنشور بعد حالة الجدل التى أثيرت بعد واقعة فتاة الإسكندرية.

وجاء فى المشهد الذى نشرته نيللى كريم، على لسان شخصية «فاتن»:« يا سيادة القاضى أنا بقالى سنة رايحة جاية على المحكمة بين الجلسات والتأجيل وشهادة شيخ الحارة وبرضو مفيش فايدة. النيابة والمحكمة بقالها سنة، سنة مش عارفة أوصل لدخل طليقى، مع إنى قدمت أوراق قبل كده واثبت إنه بيشغل فى المصنع زى ما هو، إنه مترفدش. حياتى بتبوظ، بتبوظ كل يوم، لحد دلوقتى ماخدتش ولا جنيه منه ولا بيدفع مصاريف مدرسة ولا رجعلى بيتى ولا أى حاجة، أنا طلبت بتغيير القانون لأن القانون ده مش عارف ينصفنى».



وأضافت: « لكن المحكمة شايفة إن القانون ده مفيهوش عوار. هو فى عوار أكتر من كده؟ فى عوار أكتر من اللى أنا فيه؟ انتوا كل شوية تقولوا لى القانون القانون القانون، ميكنش اللى كاتبينه ملايكة مثلاً؟ دول بشر زيى زى حضرتك بالضبط، ده النص القرآنى والنبوى فيه اجتهاد بشرى كل شوية تقولوا لى روح القانون روح القانون وأنا روحى طلعت مبقتش شايفة إنه فيه روح ولا فيه قانون».

وتابعت فى المشهد أيضا: «روح القانون يا ست فاتن هى اللى هتخلينى محبسكش 24 ساعة لإهانة هيئة المحكمة».