ماجدة خير الله عن مسلسل اللعبة 5 : عمل يطبطب على الروح

عبرت الناقدة ماجدة خير الله، عن إعجابها الكبير بالجزء الخامس من مسلسل «اللعبة 5»، مشيدة بأجوائه الكوميدية المختلفة التى نجحت فى رسم البسمة على وجوه المشاهدين.

وشاركت خير الله بوستر المسلسل عبر حسابها، وعلقت قائلة: "الأخبار السيئة تحاصرنا من كل جانب، مفيش حاجة تسر القلب ابدا، يقوم ييجى مسلسل اللعبة 5.

وأضافت: “يطبطب على روحك ويخليك فى حاله ابتسامة طول فترة عرضه، وبعدها بشوية، ميزو، وسيم أجدع من توم وجيرى، الضحك بدون إفيهات ولا سخافات غليظة، ولا استخفاف”،

وتابعت: “ أتمنى أن تستمر الأحداث كما بدأت ذكية وطريفة ومنعشة للروح، تحية لكل أطراف العمل”،