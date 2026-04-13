أم كلثوم والسندريلا.. تعرف على أشهر أغاني شم النسيم وأعياد الربيع

يحتفل المصريون اليوم بشم النسيم وأعياد الربيع، الذى يعد أحد المناسبات المهمة، حيث حرص عدد من النجوم على تقديم أغاني تتناسب مع هذه المناسبة.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز هذه الأغاني.

تعد أغنية "الدنيا ربيع.. والجو بديع" التي غنتها الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني.. في فيلم "أميرة حبي أنا" من أشهر أغاني الربيع وشم النسيم.

وهي من كلمات الراحل المبدع صلاح جاهين وتلحين الراحل كمال الطويل.

وهذه الأغنية التي تغنت بها سعاد حسني في يوم شم النسيم أيضا في رحلة قامت بها الشركة التي كانت تعمل بها، فقد كانت نوعا جديدا بالنسبة لذوق وتلقي الجمهور، ما أكسبها شهرة لدى المستمع المصري والعربي.

وباتت هذه الأغنية تغني في مناسبات شم النسيم وفصل الربيع ، الذي يحمل معه التفاؤل والبهجة والسرور.

كما تضم قائمة أغاني الربيع أغنية هل الربيع، وأغنية الدنيا ربيع، وأغنية غنى الربيع، وأغنية أدي الربيع عاد من تاني، وغيرهم.

أغنية هل الربيع

قدم العندليب عبد الحليم حافظ، أغنية هل الربيع من كلمات إبراهيم رجب وألحان عبد الحميد توفيق زكي، وتقول كلمات الأغنية:

«هل الربيع الجميل

هل الربيع الجميل ع الدنيا نورها

ومال على الأرض زوقها وخضرها

وفات على النسمة روقها وعطرها

والوقت يحلى مابين المية والخضرة

هل الربيع الجميل ع الدنيا نورها».

أغنية غنى الربيع

كما قدمت كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم أغنية غنى الربيع، من كلمات أحمد رامي ومن ألحان رياض السنباطي، وتقول كلمات الأغنية:

«غنى الربيع بلسان الطير رد النسيم بين الأغصان

والفجر قال يا صباح الخير يا صحبة الورد النعسان

فرح بروحه الكون نادى وغنى

وكل لحن بلون مغنى ومعنى

وانت ياغايب عن الحبايب ساكت عن القلب الحيران».

أغنية أدي الربيع عاد من تاني

وقال الفنان فريد الأطرش، في أغنيته عن الربيع، من ألحانه وتأليف مأمون الشناوي من فيلم عفريتة هانم والتي رفضت أم كلثوم تقديمها:

«أدي الربيع عاد من تاتي والبدر هلت أنواره

وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب لناره

أيام رضاه يا زماني هاتها وخد عمري

اللي رعيته رماني وفاتني وشغل فكري

كان النسيم غنوة والنيل يغنيها

وميته الحلوة تفضل تعيد فيها

وموجه الهادي كان عوده ولون البدر أوتاره».

أغنية موكب الربيع

وغنت الفنانة ليلى مراد قصيدة «موكب الربيع» التي تُعد أول أغنية تقدمها بمناسبة احتفالات شم النسيم، من كلمات العوضي الوكيل، وألحان محمد سلطان.

وتقول كلماتها:

«غرد العصفور في روضته فرحا مستبشرا

جاء الربيع وتغنى البلبل الصداح في هامة الدوحة

في الصبح الوديع قائلا ياطير قد جاء الربيع

غني غني ياطير لقد جاء الربيع

غرد العصفور في روضته فرحا مستبشرا».