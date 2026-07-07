رئيسة وزراء الدنمارك: جرينلاند "ليست للبيع"

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، إنها تنتظر من حلفاء حلف شمال الأطلسي /ناتو/ احترام سيادة الدنمارك، مؤكدةً أن "جرينلاند"، الإقليم القطبي الشمالي شبه المستقل التابع لها، "ليس للبيع".

ونقلت صحيفة "كوبنهاجن بوست" عن فريدريكسن قولها: "من المعروف جيداً أن الولايات المتحدة ترغب في امتلاك جرينلاند والسيطرة عليها.. وآمل أن يكون معروفاً للجميع أن هذا لن يحدث".

جاءت تصريحات فريدريكسن بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً رغبته في أن تسيطر بلاده على الجزيرة الشاسعة.

وكان ترامب قد تحدث عن طموحاته في سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند عدة مرات، وكان أحدثها اليوم عندما أكد في أنقرة أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير.

وقال:"يجب أن تكون جرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة، لا الدنمارك.. الدنمارك لا تنفق أموالاً لمساعدة جرينلاند فعلياً، لكنها منطقة مهمة للولايات المتحد