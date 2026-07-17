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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنظم ندوة تعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة بالإسماعيليه

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية
الإسماعيلية انجي هيبة

تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية نحو مواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناءً على توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الوعي البيئي وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات لتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل المناخي.

نظمت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسماعيلية الندوة التعريفية الخاصة بـ "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة"، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنمية المحلية والبيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستضافت فعاليات الندوة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

شهدت الندوة حضورًا واسعًا من أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة، واساتذة وطلاب جامعة قناة السويس، والقطاع الخاص، ونخبة من رواد الأعمال، الباحثين، وأصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية وعدد من طلاب المدارس.

حاضر بالندوة نخبة من المتخصصين وممثلي الجهات المعنية بالمبادرة، وهم:
الدكتورة مي مجدي ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد حسن ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سمير صبري ممثل وزارة التنمية المحلية والبيئة، لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، الدكتورة جيهان عبد النبي ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المهندس أحمد خيري ممثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ومنسق البرامج بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بالإسماعيلية.

تناولت الندوة استعراضًا شاملًا للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي انطلقت تحت الرعاية الكريمة لـ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ركزت النقاشات على المحاور التالية:
رؤية المبادرة: دعم المشروعات التي تدمج بين الحلول التكنولوجية والابتكارية والاعتبارات البيئية للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق رؤية مصر 2030.
شروط وضوابط التقديم: توضيح الفئات المستهدفة، ومراحل التقييم، وكيفية استيفاء المعايير المطلوبة.
المكون الأخضر والذكي: تقديم تدريب عملي حول كيفية صياغة المكون الأخضر (البيئي) والمكون الذكي (التكنولوجي) في مقترحات المشروعات.
تمكين المرأة والجدوى الاقتصادية: استعراض معايير تكافؤ الفرص وإدماج المرأة، بجانب مؤشرات قياس الجدوى الاقتصادية والاستدامة المالية للمشروع.

وقد شهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا من الحضور، حيث تم فتح باب النقاش للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم إرشادات عملية لتجهيز ملفات الترشح لضمان رفع جودة المشروعات المشاركة وتعزيز فرصها في المنافسة.

من جانبها، أكدت الكيميائية مروة الخولي، المنسق العام للمبادرة بالمحافظة ومدير إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات:
"أن محافظة الإسماعيلية حريصة كل الحرص على توفير كافة سبل الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المشروعات والمبتكرين كما أننا نسعى جاهدين لتشجيع الشباب والباحثين على تقديم مشروعات رائدة تعتمد على التكنولوجيا الذكية لحماية البيئة وتدوير المخلفات، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والارتقاء بالمجتمع محليًا."

وفي ختام الفعاليات، وجهت اللجنة المنظمة دعوة مفتوحة لكافة الشركات الناشئة، رواد الأعمال، الباحثين، ومؤسسات المجتمع المدني بالإسماعيلية، لسرعة التسجيل والمشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة.
رابط التسجيل عبر الموقع الرسمي: www.sgg.eg

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