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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصوراك وجايباك.. فتاة تتهم قائد سيارة بملاحقتها والتحرش بها في الشروق

فتاة تتهم قائد سيارة بملاحقتها والتحرش بها في الشروق
فتاة تتهم قائد سيارة بملاحقتها والتحرش بها في الشروق
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة وهي تصرخ في وجه قائد سيارة ملاكي، مدعية تعرضها للملاحقة والتحرش أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة الشروق، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تواجه قائد السيارة قائلة: "مصوراك وجايباك"، متهمة إياه بملاحقتها ومحاولة التحرش بها، فيما بدا الشاب داخل سيارته دون أن يتضح من المقطع ملابسات الواقعة كاملة أو ما سبق تصويره. وبحسب ما يظهر في الفيديو، فما إن صرخت الفتاة في وجهه حتى غادر المكان مسرعًا بسيارته.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المتابعين، حيث انقسمت التعليقات بين مطالب بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها، وبين من دعا إلى عدم إصدار أحكام مسبقة قبل ظهور الرواية الكاملة والتحقيق في ملابسات الحادث.

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