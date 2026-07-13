راكب موتوسيكل .. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة فى الشارع بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالإسماعيلية ولاذ بالفرار .
بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو صوير) وبسؤالها إتهمت قائد الدراجة النارية الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش بها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم محل سكنها بتاريخ 3 الجارى.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.