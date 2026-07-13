بالتعاون مع الجانب الأسبانى.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية فى مجال الجرائم الإلكترونية

نظمت كلية التدريب والتنمية (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام) دورة تدريبية متخصصة فى مجال (التحقيق فى الجرائم الإلكترونية) خلال الفترة من 5-9/7/2026م بالتعاون مع الجانب "الأسبانى" بمشاركة 10 ضباط من وزارة الداخلية، هدفت الدورة إلى تنمية مهاراتهم فى مجالات الكشف والتحقيق فى قضايا الجرائم الإلكترونية ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى وتطوير منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع الدول الصديقة.



شملت الدورة التدريب على إستراتيجيات التحقيق فى الجرائم الإلكترونية وآليات التعاون الدولى فى مجالات التحقيق التكنولوجى، إلى جانب إستعراض الأطر الحديثة فى منهجيات البحث والتحقيق فى البيئة الرقمية ، والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة فى التحقيق فى قضايا الإحتيال الإلكترونى والعملات الرقمية.



كما شهدت الدورة إستعراضاً لأهمية التعاون الأمنى على المستويين الإقليمى والدولى خاصة بين الجانب المصرى والأسبانى فى مواجهة مثل هذه الأنواع من الجرائم المستحدثة، بإعتبارها من الجرائم غير التقليدية التى تتطلب مواكبة التطور التكنولوجى.



وأختتمت فعاليات الدورة بحضور سفير مملكة أسبانيا لدى مصر ومديرة وكالة التعاون الأسبانية ، حيث تم تكريم الضباط والخبراء القائمين على التدريب.



وقد أعرب الحضور عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة الداخلية، ممثلة فى أكاديمية الشرطة بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وصقل مهارات العنصر البشرى وتأهيله للعمل الميدانى بكفاءة فى مختلف المجالات الأمنية.

وذلك إنطلاقاً من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة فى منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.