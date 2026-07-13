الأربعاء.. المؤتمر العربي الـ17 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بتونس

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل (15/7/2026م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني.



ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، اتحاد إذاعات الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



وسيناقش المؤتمر عدداً من البنود من بينها: التواصل مع الأجيال الجديدة عبر المنصات الرقمية، التجارب المتميزة في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب، وتجارب عدد من الدول العربية في استخدام الإعلام الأمني في التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وكذلك تجاربها في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام الأمني.