العلمين الجديدة.. من رمال الصحراء إلى مدينة تنبض بالحياة وتنافس المدن العالمية

لم يعد التوسع العمراني في مصر يقتصر على إنشاء تجمعات سكنية جديدة، بل أصبح أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى إعادة توزيع السكان، وتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وإنشاء مراكز تنموية واقتصادية جديدة خارج نطاق الوادي والدلتا .

وفي هذا الإطار، تبنت الحكومة خلال السنوات الأخيرة رؤية طموحة لإنشاء مدن الجيل الرابع، التي تقوم على توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والاستثمار والخدمات، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة .

وتُعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من أبرز تجليات هذه الرؤية؛ إذ نجحت خلال سنوات قليلة في تغيير الصورة الذهنية للساحل الشمالي الغربي، الذي ارتبط لعقود طويلة بالسياحة الموسمية، لتصبح اليوم مدينة متكاملة تنبض بالحياة على مدار العام.

فمن أرض صحراوية محدودة العمران والخدمات، تحولت إلى مركز حضري حديث يضم مشروعات سكنية وسياحية واستثمارية وتعليمية وخدمية، إلى جانب شبكة متطورة من الطرق والمرافق، بما يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي، ويؤكد نجاحها في وضع المدينة على خريطة التنمية العمرانية الحديثة .

ولسنوات طويلة ، اقتصرت الحركة في منطقة العلمين على موسم الصيف، بينما كانت المنطقة تستعيد هدوءها بمجرد انتهاء موسم الإجازات، غير أن الدولة تبنت رؤية مختلفة تستهدف تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور تنموي متكامل، من خلال إنشاء مدينة قادرة على استيعاب السكان وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، لتصبح مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا وتعليميًا يعمل طوال العام، وليس مجرد مقصد موسمي .

وانطلقت أعمال إنشاء المدينة على مساحة تقارب 49 ألف فدان، تمتد بطول نحو 14 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، مع تنفيذ المرحلة الأولى بطول سبعة كيلومترات، واستمرار التوسع العمراني في مختلف الاتجاهات.

وخلال سنوات قليلة، تحولت المنطقة إلى واحدة من أكبر ورش البناء والتنمية في مصر، لتصبح العلمين الجديدة نموذجًا يعكس قدرة الدولة على تحويل الرؤية التنموية إلى واقع ملموس.

ولم تعتمد فلسفة إنشاء المدينة على تشييد المباني فقط، وإنما على إنشاء مجتمع متكامل يوفر جميع الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن، بداية من الإسكان بمختلف مستوياته، مرورًا بالمدارس والجامعات والمستشفيات، ووصولًا إلى المراكز التجارية والترفيهية، بما يضمن استمرار الحياة داخل المدينة طوال العام.

وتضم المدينة اليوم ما يقرب من 46 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى نحو ألفي وحدة فندقية، مع استمرار تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف استيعاب الطلب المتزايد على السكن والاستثمار، وهو ما يعكس انتقال المدينة تدريجيًا من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

ومن أبرز المشروعات التي تعكس هذا التحول منطقة الأبراج الشاطئية، التي أصبحت أيقونة عمرانية على ساحل البحر المتوسط، حيث تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الوحدات السكنية والفندقية والتجارية والإدارية، بما يخلق بيئة عمرانية حديثة تضاهي المدن الساحلية العالمية.

وفي المقابل، يقدم مشروع الحي اللاتيني تجربة مختلفة تعتمد على الطراز المعماري المستوحى من مدن البحر المتوسط، حيث يجمع بين الهوية المعمارية المميزة وأحدث معايير التخطيط العمراني، مع آلاف الوحدات السكنية التي دخل جانب كبير منها مرحلة التسليم، لتتحول المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل.

كما يمثل مشروع "مزارين" أحد أكبر المشروعات السكنية المطلة على البحيرات، إذ يضم آلاف الوحدات المتنوعة بين الفيلات والشاليهات والعمارات، إلى جانب مناطق تجارية وترفيهية وإدارية، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة تعتمد على جودة الحياة.

وامتد التطوير كذلك إلى جنوب الطريق الدولي الساحلي، حيث يجري تنفيذ مشروعات عمرانية وسياحية جديدة تعتمد على الاستفادة من البحيرات الطبيعية والصناعية، ومن بينها مشروع M8 by the Lake الذي يمثل نموذجًا حديثًا للمجتمعات العمرانية المطلة على البحيرات، ويضم أكثر من ألف وحدة سكنية متنوعة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التكامل بين الاستثمار العقاري والسياحة والترفيه.

ولم تقتصر جهود التنمية على إنشاء الوحدات السكنية، وإنما شملت تطوير شبكة طرق ومحاور مرورية حديثة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم الحركة داخل المدينة وربطها بالمناطق المحيطة. ويأتي افتتاح كوبري C19 ضمن هذه المنظومة، باعتباره أحد أهم محاور الربط بين المنطقة الجنوبية والطريق الساحلي ومحطة القطار الكهربائي السريع، بما يسهم في دعم التنمية المستقبلية.

كما يمثل طريق البوليفارد أحد أهم الشرايين الحيوية داخل المدينة، حيث يربط بين العديد من المشروعات، ويضم أنشطة تجارية وخدمية وترفيهية، ليصبح مركزًا للحركة اليومية، ويعكس فكرة المدينة التي تعمل طوال العام.

وفي إطار التحول الرقمي، حرصت الدولة على إنشاء مركز تكنولوجي حديث يقدم عشرات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع الخدمات، ودعم مناخ الاستثمار، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة مختلف الخدمات.

ولأن المدينة تستهدف أن تكون مجتمعًا متكاملًا، فقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، حيث تضم المدينة ثلاث جامعات تعمل على مدار العام، وهو ما يسهم في جذب آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز من معدلات الإقامة الدائمة داخل المدينة، لتتحول إلى مركز علمي وتعليمي يخدم الساحل الشمالي الغربي.

كما شملت جهود التنمية الاهتمام بالمشهد الحضاري والبيئي، من خلال إنشاء البحيرات الصناعية، والمسطحات الخضراء، والحدائق، وأعمال تنسيق المواقع، بما يوفر بيئة عمرانية متوازنة تجمع بين الجمال والاستدامة.

ويبرز هذا التوجه بوضوح في مشروعات تطوير منطقة مارينا، التي تشهد تنفيذ منظومة متكاملة للحفاظ على البحيرات وتجديد المياه، من خلال إنشاء محطات حديثة وأنفاق مائية وبواغيز تربط المسطحات المائية ببعضها، بما يمنع ركود المياه، ويحافظ على جودة البيئة، ويرفع من القيمة السياحية والاستثمارية للمنطقة.

كما يجري تنفيذ ممشى سياحي حديث يمتد لعدة كيلومترات، يضم مسارات للمشاة والدراجات، ومناطق للجلوس، وخدمات متنوعة، ليضيف عنصرًا جديدًا للحياة داخل المدينة، ويجعلها أكثر جذبًا للسكان والزائرين.

ولم تغفل الدولة أهمية البعد الاقتصادي، حيث تم التوسع في إنشاء مناطق تجارية وإدارية، وتشغيل العديد من المحال والخدمات، بما يسهم في توفير فرص العمل، وجذب المستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدينة.

وفي الوقت نفسه، يجري تجهيز مركز دولي للمؤتمرات والمعارض وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل العلمين الجديدة إلى مركز إقليمي لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وفتح آفاق جديدة أمام سياحة المؤتمرات، التي تعد من أعلى الأنماط السياحية عائدًا.

ومع تسارع معدلات تسليم الوحدات السكنية وتشغيل المشروعات المختلفة، بدأت المدينة تشهد ارتفاعًا في نسب الإشغال، سواء داخل المناطق السكنية أو الفنادق أو الأنشطة التجارية، بما يعكس نجاحها في الانتقال من مدينة قيد الإنشاء إلى مدينة تنبض بالحياة.

وتعكس العلمين الجديدة فلسفة مختلفة للتنمية العمرانية، تقوم على تنويع الاستخدامات داخل المدينة، بحيث لا تعتمد على السياحة وحدها، وإنما تجمع بين الإسكان والاستثمار والتعليم والخدمات والترفيه، بما يخلق اقتصادًا مستدامًا قادرًا على دعم المدينة على مدار العام.

وفي النهاية، تمثل العلمين الجديدة نموذجًا واضحًا لقدرة الدولة على تحويل الرؤية إلى واقع. ففي سنوات قليلة، تغيرت ملامح منطقة كانت مجرد امتداد صحراوي، لتصبح مدينة حديثة متكاملة المرافق والخدمات، تتوسع عامًا بعد آخر، وتستقطب السكان والاستثمارات والفعاليات الدولية. ومع استمرار تنفيذ المشروعات الجديدة، تبدو المدينة مرشحة للعب دور أكبر في دعم التنمية على الساحل الشمالي الغربي، وترسيخ مكانة مصر على خريطة المدن الحديثة في منطقة البحر المتوسط.



