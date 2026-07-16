والدة مصطفى زيكو: شقيقه الأكبر ربّاه كأنه ابنه.. وهو أغلق المحل وتولى مسؤولية الأسرة

كشفت والدة مصطفى "زيكو"، لاعب المنتخب الوطني، عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياة الأسرة بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن نجلها الأكبر عبدالرحمن لعب دور الأب بالنسبة لشقيقه مصطفى، وكان يحيطه بالرعاية والاهتمام في كل تفاصيل حياته.

تفاصيل التعامل بين أخواته

وقالت، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، إن عبدالرحمن كان يعتبر مصطفى "حبه وحياته"، وكان يعامله كأنه ابنه، موضحة أنه كلما اشترى ملابس لنفسه اصطحب شقيقه ليشتري له أيضًا، وحتى عند الذهاب إلى الحلاق كان يحرص على اصطحابه معه.

وأضافت أنها واصلت العمل في بيع الملابس بعد وفاة زوجها، رغم صعوبة الظروف، مشيرة إلى أن جميع أصحاب "الفروشات" المجاورة كانوا من الرجال، بينما كانت السيدات يخرجن فقط لمساعدة أزواجهن، قائلة: “أنا جوزي توفى.. واضطريت أنزل أشتغل لوحدي علشان أولادي".

انتقاله للعب في نادي حرس الحدود

وأوضحت أن مصطفى زيكو، بعد انتقاله للعب في نادي حرس الحدود، طلب منها التوقف عن العمل، وقال لها إنه سيغلق المحل، وبالفعل أغلقه وتولى مسؤولية الإنفاق على الأسرة بالكامل، في لفتة تعكس تقديره لتضحيات والدته وحرصه على رد الجميل لها بعد سنوات طويلة من الكفاح.