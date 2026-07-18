قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خسر شقى عمره.. أهالي المنوفية يطلقون مبادرة لتعويض تاجر بعد حريق معرضه
السفارة الأمريكية في بيروت تجدد تحذير السفر إلى لبنان وتدعو إلى توخي الحذر
صحيت على العداد بيولع.. نهاد أبو القمصان تروي لحظات الرعب داخل فيلتها بالساحل
لمتضرري الإيجار القديم.. منصة مصر الرقمية تكشف شروط السكن البديل
على مساحة 131 فدانًا.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل مشروع فرع دمياط الجديدة
الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني
إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن 2026
للشباب المقبل على الزواج..كيفية التقديم لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
أفضل نسخة في التاريخ.. إنفانتينو: وجود ميسي ولامين يامال يجعل النهائي مذهلًا
وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين
مدرب الأرجنتين يشيد بـ لامين يامال : أتمنى أن يبقى في غرفته يوم الأحد
ادفع على قد مشوارك.. تفاصيل وأسعار التذاكر الجديدة للنقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية تصدر قرارا بمعايير إدارة المخاطر في وثائق التامين الفردي

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تحديث وسائل التقييم السليم للمخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يعزز كفاءة القرار ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.

نص القرار

وجاء ذلك ضمن "معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي" الصادر بتحديدها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 والذي نُشر مؤخرًا في "الوقائع المصرية" ونص على منح الشركات ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، بدأت من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

ويتضمن القرار تحديث معايير إدارة المخاطر التي كان قد صدر بشأنها الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث يلزم الشركات أيضًا بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها في حالة عدم تناسب دخل أو مهنة او وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو قيمة الأقساط الملتزم بسدادها، وكذلك في حالات الشك في مدى مشروعية طلب التأمين.

كما يلزم القرار الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، وبوضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يساعد على الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال، ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.

ويوجب القرار على الشركات إعداد أنظمة وسياسات للتأكد من مدى تناسب وثيقة التأمين ومبالغها ومستوى الدخل مع المتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقًا لذات طبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمّن عليه، والتعرف على حالات تكرار المخاطر ذاتها، وإعداد دراسة شاملة للتحقق من مدى مشروعية الطلبات وتخفيض احتمالات الغش والاحتيال.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر أساس جوهري لنجاح أنشطة التأمين، حيث تلعب معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة دورًا اساسيًا في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، وهو ما يمتد أثره إلى حماية حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

وفي هذا السياق؛ أوضح أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بعمليات الغش والاحتيال فور اكتشافها عند الاكتتاب لعمليات تأمين الأشخاص، مع تضمين المعايير التي اشتمل عليها القرار في السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التامين.

وأكد الدكتور إسلام عزام مواصلة الهيئة جهودها الحثيثة لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لتحفيز الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات وتطور سياساتها الاكتتابية، بما ينعكس على القطاع بمزيد من الجاذبية والتنافسية، ويعزز إسهامه في ازدهار الاقتصاد الوطني.

الرقابة المالية الشركات الاكتتاب التغطيات التأمينية شركات تأمينات الأشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

قوة الإطفاء العام الكويتية

الكويت: اندلاع حريقين في موقعين جراء العدوان الإيراني الآثم

أرشيفية

إصابات وخسائر مادية جسيمة بالكويت إثر اعتداءات إيرانية على موقع نفطي حيوي

وزارة الداخلية البحرينية

"الداخلية" البحرينية تعلن عن إطلاق صفارات الإنذار مجددا في البلاد

بالصور

ماليزيا تقترب من أن تكون السوق الأسرع نموا للسيارات الكهربائية بجنوب شرق آسيا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بيطري الشرقية يحصن 118 ألف طائر وينظم 211 ندوة وجولة إرشادية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي في المنزل.. سر الطعم الغني مثل المحلات

طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي
طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي
طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي

تعزيز التعاون مع أفريقيا.. سد جوليوس نيريري رمز الشراكة المصرية التنزانية

سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري
سد جوليوس نيريري

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد