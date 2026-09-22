قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستخدام ملف المسيرات.. لافروف يتهم الغرب بشن حرب معلومات ضد موسكو
هيئة الدواء تحذر من إعلانات مجهولة تروج لأدوية تخسيس | مستند
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

الدكتور إسلام عزام - رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام - رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من نوعه للمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية.

جاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026 على ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وتفعيلًا لقدرات الهيئة الرقابية والتنظيمية من أجل بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، تستند فيها أعمال التقييم إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتناسب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.

وتتكامل معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري - التي أعلنت الهيئة منذ أيام عن إصدارها - لتعزيز جودة وشمول أعمال التقييم ودعم جميع الأنشطة المرتبطة، في مناخ يتسم بأعلى مستويات الشفافية والإفصاح.

تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يضمن دعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وغيرها من المعاملات الاقتصادية ذات الصلة.

وقال رئيس الهيئة إن الجمع لأول مرة بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يساهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في هذا النشاط عالميًا، ويرسخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية ومناخ الاستثمار.

تستند معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية إلى اعتبارها أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو لتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية، ويُتوقع استخدامها خلال فترات زمنية طويلة.

وتتضمن هذه المعايير قواعد وعوامل متعددة لتقييم تلك الأصول وتعرض أمثلة لها يمكن أخذها في الاعتبار مثل: العوامل المتعلقة بالأصل ذاته كمواصفاته الفنية والإنتاجية والعمر المتبقي وحالته وتكاليف إيقاف التشغيل، وكذلك العوامل البيئية والخارجية ذات الصلة والتأثير على الأصل، والعوامل المتعلقة بالحالة الاقتصادية كالربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدامه بشكل آخر، والعوامل المرتبطة بالصيانة كالعمر الافتراضي والحالة الفنية وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.

وتًتبع لتقييم تلك الأصول الأساليب الثلاثة ذاتها التي حددتها معايير التقييم العقاري: أسلوب السوق (البيوع المقارنة أو المثيلة)، وأسلوب الدخل (تحديد التدفقات النقدية للأصل أو لمجموعة الأصول التكميلية)، وأسلوب التكلفة (بتقدير تكلفة الاستبدال وتكلفة إحلال أصل آخر بديل له).

وتيسيرًا على المقيّمين وباقي أطراف السوق؛ تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس عملية التوثيق ونتائج المعاينة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى توافق تلك المعايير مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) بأحدث إصداراتها السارية حاليًا منذ عام 2025، وتوافقها كذلك مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، مما يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على الأنشطة ذات الصلة في مصر.

وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لازدهار الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، إذ تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، الأمر الذي يساعد على توحيد الممارسات المهنية والانطلاق نحو المستقبل من قاعدة قوامها الشفافية والحوكمة، اتساقًا مع جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها وبين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

جدير بالذكر أن نشاط خبراء التقييم العقاري يخضع لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قانون التمويل العقاري.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس هيئة الرقابة المالية الرقابة المالية تقييم الآلات والمعدات البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار: خريطة مصر الاستثمارية تضم حاليا 1330 فرصة

جانب من الحدث

بدء التشغيل التجريبي لموقف النقل الداخلي بالعلمين الجديدة

الدكتور إسلام عزام - رئيس هيئة الرقابة المالية

لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

بالصور

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد