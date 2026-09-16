الرقابة المالية: 28.4 مليار جنيه تعويضات تأمينية خلال الـ6 أشهر الأولى من 2026

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 6 أشهر من العام الجاري 2026 بنسبة 1.7 %.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 28,426.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقابل 28,921.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 1.7%.

تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 13,026.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2026 مقارنة 13,930.6مليار جنيه بتراجع 6.5 % خلال نفس الفترة من العام 2025.

تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 2.7 %، لتسجل 15,399.8 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2026، مقارنة 14.990مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التجاري

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية انخفاضا آخر في التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 25,014.8 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2026 مقابل 25.740 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2026، بتراجع 2.8 %، على أساس سنوي.

تعويضات التأمين التكافلي

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 7.3 %، لتسجل 3,412 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولي من العام 2026 مقارنة بـ 3,181 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.



