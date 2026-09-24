غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وتحليق للطيران المسيّر فوق بيروت

شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق عدة في جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وأفاد مراسل «العربية/الحدث» بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات المنصوري والنبطية الفوقا وبني حيان، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية لبلدة شقرا.

كما شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على محيط مطعم يقع بين بلدتي النبطية الفوقا وميفدون، بينما سُجل تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكدت تقارير لبنانية حديثة استمرار الغارات والقصف في مناطق جنوبية عدة، بينها ميفدون والنبطية الفوقا ووادي السلوقي.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت خلال ساعات الليل تفجيرًا كبيرًا في بلدة الخيام ومحيطها، كما استهدفت بالمدفعية مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية في مشاع بلدة ميفدون، ما أدى إلى اشتعالها.

وامتد القصف المدفعي إلى المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية ووادي السلوقي، فيما تعرضت بلدتا برعشيت وبيت ياحون لعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرًا كبيرًا في حي آل عبد النبي ببلدة برعشيت، بحسب ما أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر جنوب لبنان، رغم الاتفاق الإطاري الذي يستهدف تثبيت التهدئة والتمهيد لانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مؤخرًا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يعرقل تنفيذ الاتفاق وتثبيت الاستقرار.