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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بفستان لافت.. صور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
هاجر هانئ

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريا أبي راشد

ظهرت ريا أبي راشد في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود  وبشق من الجانب كشف عن ساقيها.

أنتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسورات البسيطة الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريا أبي راشد بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

ريا أبي راشد الإعلامية ريا أبي راشد إطلالة ريا أبي راشد صور ريا أبي راشد

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