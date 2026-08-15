فيتش تثبت التصنيف الائتماني لبريطانيا مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة المتحدة عند "AA-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت وكالة التصنيف العالمية - في تقريرها بهذا الشأن: "تدعم تصنيفات المملكة المتحدة اقتصادها المرتفع الدخل والكبير والمتنوع والمرن، وإطار سياساتها الاقتصادية الكلية الموثوق، إلى جانب مرونة التمويل التي توفرها أسواق رأس المال العميقة ومكانة الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية دولية".

ونما الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في يونيو، مع حصول الشركات على فترة من الارتياح بعد ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران، إلى جانب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال وارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لبيانات رسمية.

ويقدم هذا النمو الأقوى بعض الدعم لرئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الذي تولى منصبه في يوليو بعد استقالة سلفه كير ستارمر، لكنه لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، من بينها المخاوف بشأن الانضباط المالي والآثار المستمرة للحرب مع إيران.

وقالت وكالة فيتش: "إن موقعه الأقوى داخل حزب العمال الحاكم، إلى جانب ارتفاع معدلات التأييد الشعبي له، من شأنهما دعم مزيد من الاستقرار السياسي خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية".

ويأتي تثبيت التصنيف الائتماني من جانب فيتش بعد إجراء مماثل من وكالة "ستاندرد آند بورز" في أبريل، ومن وكالة "موديز" في نوفمبر 2025.