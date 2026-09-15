إشادة خاصة من زيزو بحسين الشحات.. كان يستحق جائزة رجل المباراة

أشاد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله حسين الشحات، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن الشحات كان يستحق الحصول على جائزة رجل المباراة.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «لولا أنني حصلت على جائزة أفضل لاعب في المباراة قبل هدف حسين الشحات، لكان هو الفائز بجائزة رجل المباراة».

وحقق الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزًا على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤمن انتصار الفريق الأحمر.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.