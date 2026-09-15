زيزو عن مواجهة الزمالك: «لها ترتيبات وتركيز خاص.. وإن شاء الله خير»

تحدث أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الزمالك المرتقبة، مؤكدًا أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة، لكنها تحتاج إلى ترتيبات واستعداد خاص.

وقال زيزو: «ماتش الزمالك مهم وصعب طبعًا، وله ترتيبات وتركيز خاص، لكن عندنا تقريبًا 3 أسابيع وتوقف دولي».

وأضاف: «اللاعيبة اللي هتروح المنتخب ربنا يوفقها، واللاعيبة اللي هتقعد تجهز نفسها، وبعدها نبقى نجهز للماتش، وإن شاء الله خير».

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط حالة من التركيز من جانب الفريق قبل القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.